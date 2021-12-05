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債務追著跑 中國恆大終於跳票？ 廣東省府工作組即起進駐監管

中國金融部門重申恆大只是「個案」，深怕市場遭到驚動

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/05 15:54
香港恆大總部（圖／AP）

香港恆大總部（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）自中國地產龍頭恆大集團（Evergrande Group）爆發財務危機以來，每回一筆債務違約死線逼近，就會引發市場關注。近日恆大首次承認，一筆債務恐得跳票，有關單位緊急約談集團主席許加印並發出聲明，試圖化解市場疑慮，強調此一「個案」不會對中國銀行保險業造成負面衝擊。

恆大3日在港交所公告，收到要求該公司履行一筆2.6億美元私募債償還通知。「鑒於目前的流動性情況，集團不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任」。

根據路透，恆大至少3,000億美元債務纏身，且有一筆11月6日到期的8,250萬美元債息已經拖欠繳不出來，投資人提心吊膽，深怕其無法於12月6日寬限期滿前履行債務，宣告違約。

此一公告一出，擺明即將跳票，驚得廣東省政府立即約談恆大創辦人許加印，並在恆大請求下，派一組工作組進駐集團，負責監管其風險管理、強化內控、維持正常營運。

不只廣東省政府出手，隨後包括中國人民銀行（中國央行）、銀保監會、證監會、住房和城鄉建設部，不約而同發布聲明，重申恆大集團經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險爆發，但強調此乃「個案」， 房產上市公司之經營財務指標「總體健康」，恆大風險事件對資本市場的「外溢影響可控」，意欲安撫市場焦慮。

中媒引述一名曾參與華夏幸福債務重組的人士說法，指中國政府工作組進駐，可分為強管控、中管控、弱管控三種層級。恆大面臨嚴重「保交房」任務，官方不可能坐視，但就蓋房而言，恆大更專業，因此應會採中管控，主要目的是監督，讓恆大管理階層好好發揮。此外，該工作組應會出面協調境內投資機構，避免境內債權人集中主張債務提前到期。

延伸閱讀：
沒有大到不能倒 中國人行：恆大財務危機風險「可控」只是個案
恆大
跳票
違約
履行債務
債務
港交所

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