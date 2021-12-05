全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打

12/5起於新北歡樂耶誕城提供「莫德納」隨到隨打的服務，部分全聯、IKEA、大遠百和家樂福也將於本週一起陸續設站開打。(新北市衛生局提供)... 12/5起於新北歡樂耶誕城提供「莫德納」隨到隨打的服務，部分全聯、IKEA、大遠百和家樂福也將於本週一起陸續設站開打。(新北市衛生局提供)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）新北市為鼓勵民眾施打Covid-19疫苗，今（5）日起於新北歡樂耶誕城提供「莫德納」隨到隨打的服務，此外，新北部分賣場和百貨公司，包含全聯板橋大觀店、IKEA新莊店、板橋大遠百和家樂福板橋三民店、新店店也將於本週一起陸續設站開打。

新北衛生局表示，Omicron新型變種病毒在全球數個國家現蹤，讓國際疫情再度升溫，為防堵疫情擴散，提升疫苗覆蓋率亦是建立防疫防護網的重要關鍵。

為了快快提升市民自我保護力，以及方便就近接種疫苗，亞東醫院專業醫療團隊於今日起正式進駐新北歡樂耶誕城，這也是全國首創在大型節慶活動設置Covid-19疫苗接種站。

衛生局說明，自12月5日起到明年1月2日活動舉辦期間，於每週六、週日下午2點到晚間8點，在市政府2樓西側公共迴廊設置疫苗接種站，施打莫德納疫苗，鼓勵還沒完成兩劑疫苗完整接種的民眾盡速接種。

現場有便捷完整的資訊查核系統，凡通過檢核，符合接種資格，都能現場安排施打。如時間無法配合，也可以協助轉介預約合宜時間到醫院接種。

除了耶誕城設置機動疫苗接種站外，衛生局目前正與大遠百、家樂福、全聯、IKEA等百貨公司及賣場積極洽談安排設置機動疫苗接種站，提供莫德納疫苗施打，預計12月6日(一)全聯板橋大觀店、12月7日(二)IKEA新莊店、12月8日(三)板橋大遠百、12月9日(四)家樂福板橋三民店、12月10日(五)家樂福新店店將陸續開打，呼籲還沒完成兩劑疫苗接種的民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種疫苗，不需預約隨到隨打。

最後，衛生局再次提醒，民眾參與新北歡樂耶誕城務必全程戴口罩、禁止飲食，參觀燈區與拍照都不可以拿下口罩，如有飲食需求，必須前往東、西兩側的飲食專區，進入會場採實聯制，量體溫、手部消毒，在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間的民眾，應留在家中，避免參與活動。