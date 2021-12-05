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【本土、死亡+0】台灣12/5增4例境外移入　從美國、越南、寮國和印尼入境

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/05 14:17
【本土、死亡+0】台灣12/5增4例境外移入　從美國、越南、寮國和印尼入境

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增4例COVID-19境外移入確定病例，其中3例為突破性感染；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國(案16760)、越南(案16761)、寮國(案16762)及印尼(案16763)入境，入境日介於今(2021)年11月18日至12月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心發言人莊人祥表示，案16760、16761、16762為突破性感染，其中案16760接種2劑莫德納疫苗、案16761接種2劑科興疫苗，案16762接種的疫苗廠牌還在調查中。

【本土、死亡+0】台灣12/5增4例境外移入　從美國、越南、寮國和印尼入境

指揮中心統計，截至目前國內累計16,652例確診，分別為2,008例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
新冠肺炎
境外移入

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