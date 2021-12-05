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俄國大軍壓境明年恐出兵烏克蘭？ 美國急介入阻戰事爆發

普丁虎視眈眈，美國又一燙手山芋

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/05 13:41
俄國總統普丁（圖／AP）

俄國總統普丁（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國情資顯示，俄國已陳兵17.5萬軍隊於烏克蘭邊境，即有可能在數月內入侵該國，美國總統拜登（Joe Biden）急忙安排下周與俄國總統普丁（Vladimir Putin）視訊對話，避免2014年克里米亞遭俄羅斯併吞舊事重演。

綜合CNN美聯社報導，數月以來俄國在後院烏克蘭邊境與侵占的克里米亞持續部署軍力與作戰準備，包括後勤、醫療設備與燃料補給，足以發動快攻，支援前線十天沒有問題。由華郵率先披露的情資更顯示，最快明年初，俄國就會以 100支戰術團（battalion tactical groups）大舉進攻。

情資指，除了自家軍隊，俄國也建立了一支後備傭兵軍力，可隨時動員因應。另一方面，俄國更加強了對烏克蘭領導人、北約（NATO）的假資訊攻擊活動，從民心上削弱親西方勢力，並與烏克蘭富商勾結，意圖發動政變未果。

俄羅斯對烏克蘭野心從無一日削減，2014年逕自出兵佔領克里米亞半島，至今仍不為國際接受，俄國更扶植烏國東部反叛分子勢力，釀七年內戰，奪去至少14,000條人命。

拜登欲藉視訊通話向普丁釋出訊息，美國不會坐視俄國侵犯烏國主權。普丁的紅線是烏克蘭不得加入NATO，對於此種指手畫腳的行徑，北約相當不以為然，然而兵臨城下，威逼意味如此濃厚，美國該如何應處，不可謂不棘手。

若普丁一意孤行，美國也非沒有法子反制。美國與歐洲盟友迄未表明是否出兵協防烏克蘭，但制裁手法百百種，並非只有武力一途。拜登與國務卿布林肯（Antony Blinken）都已撂下狠話，會祭出前所未有的經濟與金融制裁，讓普丁「很不好過」。

自2014年克里米亞戰爭後，美國已對俄國人士凍結資產、禁止與美企有商務往來、不讓一干人等入境。若要再加大扼住俄國咽喉的力道，西方國家不排除將俄國摒除在比利時的SWIFT體系之外。此一體系涉及全球數千家銀行的資金調撥及清算等服務，由於俄國逾三分之一稅收皆仰賴油氣出口，而其石油美元得透過SWIFT處理，若遭切斷服務，將對其經濟造成「破壞性的後果」。
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更新時間 : 2021-12-05 15:13 GMT+08:00

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