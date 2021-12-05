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台灣長庚「AZ+高端」混打試驗出爐　抗體比「AZ+AZ」高1倍

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/05 11:03
長庚醫院歷時3個月研究，4日公布AZ混打高端疫苗試驗結果。

長庚醫院歷時3個月研究，4日公布AZ混打高端疫苗試驗結果。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）長庚醫院歷時3個月研究，4日公布AZ混打高端疫苗試驗結果，「AZ+高端」疫苗組的抗體比「AZ+AZ」組高1倍以上，且間隔4到6週比間隔8到10週效果更好。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，為提升疫苗效力，各國相繼展開混打疫苗試驗，發現混打疫苗不僅讓疫苗保護力更高，也能更彈性運用現有疫苗。

長庚醫院9月進行阿斯特捷利康（AZ）混打高端疫苗試驗，計畫主持人、林口長庚分子感染症研究中心主任陳志榮下午在「紀念王創辦人永慶先生長庚學術論壇」公布初步結果。

陳志榮說，此次AZ混打高端疫苗試驗，長庚醫院9月起陸續收案100人，年紀介於22歲至62歲間，共分為兩組：「AZ+AZ」和「AZ+高端」，觀察兩者間抗體保護狀況。

試驗結果發現，在施打第2劑疫苗後第10天，「AZ+高端」組的中和抗體效價比「AZ+AZ」組高1.8倍，到了第28天「AZ+高端」組抗體仍顯著優於「AZ+AZ」組，高約1.1倍。

陳志榮說，研究也發現，同樣是「AZ+高端」組，疫苗接種間隔時間也會影響中和抗體效價，間隔4至6週者抗體效價約較8至10週者高1倍。

另外，長庚醫院自3月31日起也追蹤院內683名員工接種疫苗後的抗體變化，以接種2劑AZ疫苗最低，其次為AZ混打莫德納疫苗，最高的是接種2劑莫德納疫苗者；值得注意的是，接種2劑AZ疫苗者的抗體效價，僅為2劑莫德納疫苗者的7%。

陳志榮說，進一步分析AZ混打莫德納疫苗的保護力，發現2劑間隔超過12週，抗體生成效果較不好，建議想混打的民眾應於8到10週之間混打較好。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron出現，各界都很擔心影響疫苗保護力。陳志榮指出，根據研究數據，相較於最早在英國發現的Alpha變異株，疫苗對最早在印度發現的Delta變異株，抗體恐降4到5倍，面對最早在南非發現的Beta變異株恐降10倍。

不過，陳志榮說，臨床數據顯示，疫苗對於預防重症、死亡仍有相當好的效果，呼籲民眾盡快打疫苗，第3劑也不用挑廠牌，將疫苗留給需要的人。
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