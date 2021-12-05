台灣家樂福宜蘭店5日下午提供「莫德納」隨到隨打　全聯上百間門市下週跟進

配合中央政策，家樂福今（5）日起宜蘭店開始施打疫苗，全聯也計畫於140到150間門市設立疫苗接種站。(示意圖/pixabay) 配合中央政策，家樂福今（5）日起宜蘭店開始施打疫苗，全聯也計畫於140到150間門市設立疫苗接種站。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）家樂福宣布，自今（5）日起宜蘭店開始施打疫苗，預估全台下週還有逾10家門市跟進；同時間，超市龍頭全聯也宣布，約140到150間門市配合中央政策設立疫苗接種站，最快下週開打，但仍視各縣市衛生局準備狀況而定。

為提升2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗覆蓋率，中央流行疫情指揮中心推動百貨公司、大賣場設便民疫苗接種站供民眾「隨到隨打」，多家百貨量販業者都表達跟進意願。

綜合媒體報導，先前在疫情嚴峻期間，家樂福已與新北市亞東紀念醫院合作，在家樂福樹林店為員工施打疫苗，11月下旬也和高雄市政府合作，在高雄4家分店提供民眾施打疫苗，是全台第一個Covid-19疫苗賣場，累計已施打近5000人，屏東、台南也有門市於4日下午開始施打疫苗。

東台灣地區則由宜蘭店率先開打，於5日下午2時至5時提供「莫德納」第1、2劑隨到隨打服務，預計可供100位民眾施打。

家樂福指出，對相關流程已有一定熟悉度，會再跟各地方政府討論進一步合作，下週起，新北、台中店等地預計有超過10家門市可以施打疫苗，內部也在討論是否提供優惠鼓勵民眾施打疫苗。

另一方面，超市龍頭全聯也公布相關規劃說，挑選設置接種站的門市會考量腹地大、可供民眾休息為主，大約有140到150間門市會配合設置；屆時還會提供健康蔬果加水或麵包加水給施打疫苗的民眾，門市人員將協助動線秩序跟發放禮品，施打人力以衛生局的醫護人員為主。

全聯指出，規劃門市預計本週開打，但還要看各縣市衛生局的準備狀況，若準備好就馬上開始施打疫苗。