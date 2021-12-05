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〈時評〉中國的不打自招：台灣不是中國領土一部分！

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2021/12/05 10:49
美國聯邦眾議員高野（右）率團訪台，外交部長吳釗燮（左）11月26日於台北賓館款宴訪團。 （外交部提供） 中央社

美國聯邦眾議員高野（右）率團訪台，外交部長吳釗燮（左）11月26日於台北賓館款宴訪團。 （外交部提供） 中央社

美國眾議員高野（Mark Takano）11／25率跨黨派眾議員及幕僚共17人，搭乘行政專機抵台訪問（這是一個月之內美國國會第二個訪台的代表團）；專機甫降落松山機場，眾議員梅斯（Nancy Mace）隨即在個人社群網站上發文「剛剛落地在『台灣共和國』」！

對此，中國東部戰區新聞發言人施毅26日晚間表示，「台灣是中國領土一部分，捍衛國家主權和領土完整是我軍神聖使命」

施毅有沒有覺得自己的發言很「打嘴砲」？一次又一次，美國國會議員到台灣訪問，說來就來、說走就走，事先從來沒有跟中國東部戰區當家的打聲招呼、事後也沒說聲再見，對「中國領土一部分」如此的不尊重，怎不見東部戰區任何積極有效的制止行動？梅斯眾議員都「台灣共和國」了、還有個人在停機坪與專機的合照，這麼人證物證俱在的「台獨」現行犯，東部戰區怎沒祭出「反分裂國家法」？請問習國家主席：「捍衛國家主權和領土完整」是這種捍衛法嗎？「神聖使命」在睡覺嗎？這麼失職的東部戰區，其司令員、政治委員以及打嘴砲的發言人等，不該全給抓起來斃了嗎？

美國的訪客，事先當然都有跟台灣打招呼照會、事後也當然都跟台灣親切地說再見！中國既然口口聲聲「台灣是中國領土一部分」，跟台灣打招呼、說再見，就等同於跟中國打招呼、說再見，不是嗎？在美中鬧彆扭的此時此刻，有美國參眾議員絡繹不絕到「中國領土一部分的台灣」搭起友誼的橋樑、進行參訪對話，中國的媒體們、發言人們，興高采烈歡迎都來不及，怎會口出惡言相向？可見，「台灣是中國領土一部分」，是連中國都無法說服自己相信的謊言！

另外，照中國環球時報阿Q的講法，這些訪台的美國參眾議員們「沒有實質影響台海局勢走向的能力」、「訪台行程的本質是宣洩失落」，既然如此，中國當局為了表示「敷衍貶低」之意，應該全部裝聾作啞，就由小小「台灣地區負責人」蔡英文悄悄出面接待打發了事才對，怎麽反倒嚷嚷得全世界都知道？

職是以觀，中國的媒體們、發言人們，之所以氣急敗壞的跳腳，歇斯底里的醜話盡出，背後不打自招在昭告世人的，就一件事：

台灣不是中國領土一部分！

（作者為新竹教育大學退休副教授）
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更新時間 : 2021-12-05 12:11 GMT+08:00

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