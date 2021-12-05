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Omicron變異株入侵智利和羅馬尼亞　個案皆來自非洲

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/05 09:28
智利和羅馬尼亞於4日都宣布出現首例Omicron變異株確診案例，個案都是從非洲入境的民眾。(示意圖/pixabay)

智利和羅馬尼亞於4日都宣布出現首例Omicron變異株確診案例，個案都是從非洲入境的民眾。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／國際組　綜合外電報導）Omicron變異株自11月12日在南非發現以來，不到1個月疫情已席捲40多國，南美洲智利和東歐羅馬尼亞於4日都宣布出現首例確診案例，且個案都是從非洲入境該國的民眾。

路透社報導，繼墨西哥、巴西後，中南美洲又有一國家淪陷，智利瓦巴萊索省（Valparaiso）衛生當局表示，境內發現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例，個案是11月25日從非洲迦納（Ghana）抵達智利的一名外籍旅客。

衛生當局說，該名旅客入境時持有PCR檢測陰性證明，但在抵達機場後進行的強制檢測結果卻呈陽性。該旅客施打過2劑輝瑞（Pfizer）疫苗，目前身體狀況良好，正接受隔離中。

此外，東歐國家羅馬尼亞衛生部表示，在11月30日從南非返國的2名羅馬尼亞人身上檢測到Omicron變異株，為境內首起Omicron變異株確診病例。

衛生部說明，這2名旅客分別為居住在中部布拉索夫縣（Brasov）的48歲女子和居住在東北部瓦斯盧伊縣（Vaslui）的59歲男子，兩人都無症狀，目前進行居家隔離中。

羅馬尼亞為全歐洲接種疫苗率倒數第二名的國家，為因應最新變異株Omicron來勢洶洶，已針對部分來自非洲國家的非歐盟公民提出旅遊禁令，並已派出飛機去接回那些因班機取消而滯留他國的羅馬尼亞人，而這些國人返國後也必須隔離兩週。

截至目前Omicron變異株已入侵以下43個國家和地區：

  • 亞洲：香港、日本、韓國、印度、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡
  • 大洋洲：澳洲
  • 北美洲：美國、加拿大
  • 中南美洲：墨西哥、巴西、智利
  • 歐洲：英國、德國、法國、義大利、荷蘭、比利時、丹麥、捷克、奧地利、瑞典、芬蘭、挪威、西班牙、葡萄牙、瑞士、愛爾蘭、希臘、冰島、羅馬尼亞、盧森堡
  • 中東：以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國
  • 非洲：南非、波札那、奈及利亞、迦納、辛巴威、突尼西亞、尚比亞
Omicron變異株
非洲
智利
羅馬尼亞

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