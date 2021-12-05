Omicron變異株入侵智利和羅馬尼亞　個案皆來自非洲

智利和羅馬尼亞於4日都宣布出現首例Omicron變異株確診案例，個案都是從非洲入境的民眾。(示意圖/pixabay) 智利和羅馬尼亞於4日都宣布出現首例Omicron變異株確診案例，個案都是從非洲入境的民眾。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）Omicron變異株自11月12日在南非發現以來，不到1個月疫情已席捲40多國，南美洲智利和東歐羅馬尼亞於4日都宣布出現首例確診案例，且個案都是從非洲入境該國的民眾。

路透社報導，繼墨西哥、巴西後，中南美洲又有一國家淪陷，智利瓦巴萊索省（Valparaiso）衛生當局表示，境內發現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例，個案是11月25日從非洲迦納（Ghana）抵達智利的一名外籍旅客。

衛生當局說，該名旅客入境時持有PCR檢測陰性證明，但在抵達機場後進行的強制檢測結果卻呈陽性。該旅客施打過2劑輝瑞（Pfizer）疫苗，目前身體狀況良好，正接受隔離中。

此外，東歐國家羅馬尼亞衛生部表示，在11月30日從南非返國的2名羅馬尼亞人身上檢測到Omicron變異株，為境內首起Omicron變異株確診病例。

衛生部說明，這2名旅客分別為居住在中部布拉索夫縣（Brasov）的48歲女子和居住在東北部瓦斯盧伊縣（Vaslui）的59歲男子，兩人都無症狀，目前進行居家隔離中。

羅馬尼亞為全歐洲接種疫苗率倒數第二名的國家，為因應最新變異株Omicron來勢洶洶，已針對部分來自非洲國家的非歐盟公民提出旅遊禁令，並已派出飛機去接回那些因班機取消而滯留他國的羅馬尼亞人，而這些國人返國後也必須隔離兩週。

截至目前Omicron變異株已入侵以下43個國家和地區：