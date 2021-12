中國核潛艇突浮出水面穿越台灣海峽　外媒: 似有意凸顯海上衝突風險

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中共海軍1艘大型核潛艇本週稍早浮出水面向北穿越台灣海峽,引發外界對台海發生意外軍事衝突風險的關切。但中共官媒對此聲稱,是因為台灣海峽「太淺」必須上浮,有意避重就輕。

而美方專家也認為,中共海軍這艘潛艇,應有可能是駛往華北的基地或船廠進行檢修。

歐洲太空總署衛星「哨兵2號」(Sentinel 2)在11月29日拍攝的照片顯示,中國1艘核動力潛艇浮在水面上由南向北穿越台灣海峽,旁邊還有一艘水面艦艇護航。

美國有線電視新聞網(CNN)3日引述專家意見指出,隨著中共軍方對台灣施加越來越多的軍事壓力,中國進入台海的艦隻在增加;而美國等盟國為表示對台灣的支持,也增派艦隻穿越台海。密集的艦隊在台灣海峽這狹窄的水道來回巡弋,很有可能引發擦槍走火,爆發意外衝突( unintended conflict)。台灣海峽最窄處只有180公里。

台灣中央社引述美國之音(VOA)中文網報導,美國國會研究處2020年針對南海、東海局勢發表的一份研究報告指出,美中軍機和軍艦在南海頻頻巡航「有可能增加誤判風險」,或可能「以不經意的行動引發意外」,或是引發一個「可能迅速升級成危機或衝突」的事件。

另一方面,美國海軍學院(USNI)專欄作家沙頓(H.I.Sutton)則分析,照片顯示的似是中共海軍094型核潛艇,應是從海南島亞龍灣潛艇基地出發向北航行,可能是要返回渤海造船廠進行維修。

前太平洋美軍總部聯合情報中心主任、前海軍上校舒斯特(Carl Schuster)也向CNN表示,一艘配備彈道飛彈的核潛艇上浮航行「幾乎是從未聽說過的事」("An SSBN on the surface is all but unheard of," ),這可能意味其艦體或工程方面出了問題,需要去一處大型船廠進行檢修。

中共軍方及政府單位均未對此事發表評論。但美國之音指出,中共外圍官媒環球網微信公眾號「科大烽火」日前曾發表文章,間接承認這艘潛艇是094型核潛艇,但表示「作為國之重器」,此潛艇一般都處於隱蔽狀態,外軍在深海大洋裡要找到它並不容易。這次上浮通過台海「並沒有太多玄機和深意」。

文章聲稱,094型核潛艇上浮通過台海「就一個原因」,就是台灣海峽太淺了,平均水深僅60公尺,有些水下淺灘只有10多公尺深。且台海水下地形比較複雜,加上094型核潛艇近1萬噸的排水量極大,因此必須上浮穿越台海。

這篇文章說,094型核潛艇當然也可選擇走台灣東部的深海海域,但又擔心全程會處於美國海空軍的監視下,因此還是上浮穿越台海這個「比較安全」而又「全程在中方監控下」的航線。

CNN表示,他們正試圖取得中共國防部與外交部的評論。不過或許正如美國前海軍上校舒斯特(Carl Schuster)所言,「這是個很有趣的神秘事件」(it is an interesting mystery),或許中共解放軍只是想模仿美國及其盟國最近做過的事情一樣: 在台灣海峽「秀一下肌肉」罷了。