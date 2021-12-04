中國核潛艇突浮出水面穿越台灣海峽　外媒: 似有意凸顯海上衝突風險

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中共海軍1艘大型核潛艇本週稍早浮出水面向北穿越台灣海峽，引發外界對台海發生意外軍事衝突風險的關切。但中共官媒對此聲稱，是因為台灣海峽「太淺」必須上浮，有意避重就輕。

而美方專家也認為，中共海軍這艘潛艇，應有可能是駛往華北的基地或船廠進行檢修。

歐洲太空總署衛星「哨兵2號」（Sentinel 2）在11月29日拍攝的照片顯示，中國1艘核動力潛艇浮在水面上由南向北穿越台灣海峽，旁邊還有一艘水面艦艇護航。

美國有線電視新聞網（CNN）3日引述專家意見指出，隨著中共軍方對台灣施加越來越多的軍事壓力，中國進入台海的艦隻在增加；而美國等盟國為表示對台灣的支持，也增派艦隻穿越台海。密集的艦隊在台灣海峽這狹窄的水道來回巡弋，很有可能引發擦槍走火，爆發意外衝突( unintended conflict)。台灣海峽最窄處只有180公里。

台灣中央社引述美國之音（VOA）中文網報導，美國國會研究處2020年針對南海、東海局勢發表的一份研究報告指出，美中軍機和軍艦在南海頻頻巡航「有可能增加誤判風險」，或可能「以不經意的行動引發意外」，或是引發一個「可能迅速升級成危機或衝突」的事件。

另一方面，美國海軍學院（USNI）專欄作家沙頓（H.I.Sutton）則分析，照片顯示的似是中共海軍094型核潛艇，應是從海南島亞龍灣潛艇基地出發向北航行，可能是要返回渤海造船廠進行維修。

前太平洋美軍總部聯合情報中心主任、前海軍上校舒斯特（Carl Schuster）也向CNN表示，一艘配備彈道飛彈的核潛艇上浮航行「幾乎是從未聽說過的事」("An SSBN on the surface is all but unheard of," )，這可能意味其艦體或工程方面出了問題，需要去一處大型船廠進行檢修。

中共軍方及政府單位均未對此事發表評論。但美國之音指出，中共外圍官媒環球網微信公眾號「科大烽火」日前曾發表文章，間接承認這艘潛艇是094型核潛艇，但表示「作為國之重器」，此潛艇一般都處於隱蔽狀態，外軍在深海大洋裡要找到它並不容易。這次上浮通過台海「並沒有太多玄機和深意」。

文章聲稱，094型核潛艇上浮通過台海「就一個原因」，就是台灣海峽太淺了，平均水深僅60公尺，有些水下淺灘只有10多公尺深。且台海水下地形比較複雜，加上094型核潛艇近1萬噸的排水量極大，因此必須上浮穿越台海。

這篇文章說，094型核潛艇當然也可選擇走台灣東部的深海海域，但又擔心全程會處於美國海空軍的監視下，因此還是上浮穿越台海這個「比較安全」而又「全程在中方監控下」的航線。

CNN表示，他們正試圖取得中共國防部與外交部的評論。不過或許正如美國前海軍上校舒斯特（Carl Schuster）所言,「這是個很有趣的神秘事件」(it is an interesting mystery)，或許中共解放軍只是想模仿美國及其盟國最近做過的事情一樣: 在台灣海峽「秀一下肌肉」罷了。