變種病毒Omicron來勢洶洶　IMF下修全球經濟成長預測•WHO呼籲毋須恐慌

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 新冠肺炎變種Omicron被世界衛生組織(WHO)正式命名後，至今已在將近40個國家現蹤，部分國家關閉國境並重新祭出更嚴格的防疫措施，不過世界衛生組織表示，對疫情的準備已經今非昔比，不需太過慌張。

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)在昨(3)日的會議上指出，從第一爆發地南非現有的資料顯示，Omicron的傳染性比以往所有的變種型都更高，未來可能會取代現在的Delta變種成為最普遍的病毒株，不過因為全球狀況已與一年前不同，無須慌張，只要準備好且保持警戒即可。

確認Omicron為新變種後，科學家開始發現到曾感染過新冠肺炎且痊癒的病患，再度感染的人數大增，雖然無法一一替所有人檢驗以確認是Omicron讓他們二度、三度確診，已有假說認為，高度變種的病毒有機會繞過體內靠著確診、施打疫苗產生的抗體，不過仍待更深入的實驗室數據去確認關聯性。

另一方面，隨著施打疫苗而逐步解封的防疫政策回歸，國際貨幣基金會(IMF)警告，Omicron的出現讓經濟復甦的不確定性再度提升，總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，基於新變種的高度不確定性，IMF在10月預估明年的經濟成長相比今年會下降1%，從5.9%跌至4.9%。

格奧爾基耶娃說，從務實的角度去看，全球在疫情期間債務增加了約18%，2022年將會是各國在債務上十分緊迫的一年，現階段雖然利率仍低，除非實施更為強力且考慮周到的新政策，經濟大概要花上數十年，才有機會回到疫情前的狀況。