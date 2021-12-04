郭台銘與北醫開發口水監測健檢平台　談元宇宙「應用路還很長」•虛擬貨幣「不足以成議題」

鴻海創辦人郭台銘（前右）4日出席醫療科技展，讚揚生策會會長翁啟惠（前左）對生技界的貢獻，兩人並一起示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸... 鴻海創辦人郭台銘（前右）4日出席醫療科技展，讚揚生策會會長翁啟惠（前左）對生技界的貢獻，兩人並一起示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）鴻海集團創辦人郭台銘今天(4日)表示，健康檢查不再是每年一次，富佳生技已與北醫合作開發口水檢測平台，推動樂活120計劃，透過每天口水檢測，監控個人健康狀態，挑戰長壽目標。

生策會會長翁啟惠也現身，和郭台銘共同示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統。

鴻海創辦人郭台銘（前）4日在台北南港展覽館一館出席2021台灣醫療科技展，為所投資的生技新創公司富佳生技站台，現場示範使用富佳生技所研發的PSS? 1s核酸檢測分析儀及試劑。 中央社

對近來相當夯的元宇宙及虛擬貨幣，郭台銘表示，元宇宙概念還需要5至10年的落實，相關應用仍有很長的路要走；至於虛擬貨幣對整體經濟與工商業發展，「還不足成為議題」。

郭台銘今天出席醫療科技展，為所投資的富佳生技站台時，談到「元宇宙」、「虛擬貨幣」看法指出，貨幣永遠都不可能去中心化，虛擬貨幣是假議題，只有地下經濟會用虛擬貨幣。

不過為避免誤會，郭台銘隨後在臉書提出完整的補充說明表示，虛擬貨幣市場良莠不齊，仍有極大的投機性，虛擬貨幣與「非同質化代幣」（NFT, non-fungible token）等提供虛擬世界的交易供需，下一步還需要和實體世界、實體經濟結合，才能真正融入大眾的生活。

郭台銘說，很多人問他怎麼看待虛擬貨幣對整體經濟與工商業發展，他認為「還不足成為議題」，論「假議題」是過度的說法，也特別提出修正。

關於提到貨幣永遠無法去中心化的說法，郭台銘認為，主流貨幣金融將無法去中心化，部分虛擬貨幣會形成一種資產形式，但全球金融是無法被去中心化的方式取代。

至於元宇宙概念，他預估還需要5至10年，甚至更長時間落實，相關應用仍有很長的路要走，發展過程的確有很多研發商機，但過度在應用端吹捧，由於消費者體驗仍有很大的改善空間，所以談應用爆發目前並不實際。

郭台銘替投資的生技公司富佳生技站台唾液檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的「口水機」時指出，口水裡藏有很多基因，就基因學而言，有很多潛在發展的方向。

他說，富佳目前已經在跟北醫簽約共同開發技術，並推樂活120計畫，挑戰能讓人類長壽活到120歲的目標。

郭台銘指出，富佳生技將以建置大健康平台為目標，讓健檢不再是每年一次，而是天天檢測，相信唾液檢測一定會是很大的市場。

談到未來，郭台銘表示，除了COVID-19外，也會擴展到不同的檢測，希望透過口水的每天檢測，監測自己可能潛在的健康問題，包括腸道益生菌、牙周、腸胃，甚至胰臟癌等都透過一滴口水進行檢測。

他也提到，未來居家版唾液PCR核酸檢測系統要推廣到國際，價格會很親民，達到非常便宜、好用的目標，在家裡就可以自主管理健康。

富佳生技董事長廖本揚則表示，對防堵病毒擴散而言，檢測的頻率才是重點。目前許多先進國家的研發也正朝唾液篩檢方向進行研發。富佳的口水機可檢測最新的Omicron變異株，也已提供一批設備到南非，與醫院合作協助台商在當地檢測。

廖本揚表示，專業版唾液PCR核酸檢測系統耗費約1年多時間，投入數億元資金開發，專業版已獲食藥署醫材緊急使用授權（EUA）資格。

他說，這次在2021台灣醫療科技展展出居家檢測的唾液PCR篩檢平台，正進行臨床試驗，期望盡快取證，進一步布局海外市場。

根據中央社，郭台銘還提到，據美國統計，截至2021年8月中旬，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對美國造成大約16兆美元的損失，疫情發生1年半就讓美國國內生產毛額（GDP）損失約6成。

郭台銘指出，美國政府宣布一項650億美元的流行病預防計畫，為潛在致命的生物威脅與疫情風險做準備。目標是在辨識潛在的新興大流行威脅後的數週內，大規模提供簡單、廉價、高性能的診斷定測試。

美國的研究顯示，對於防堵病毒擴散而言，檢測的頻率才是重點。目前許多先進國家的研發也正朝唾液篩檢方向進行研發。

富佳生技繼先前俗稱「口水機」的專業版唾液PCR（聚合酶連鎖反應）核酸檢測系統 （艾卡爾核酸檢測分析儀器與SARS-C0V-2試劑組），獲食品藥物管理署醫材緊急使用授權（EUA）資格後，這次在2021台灣醫療科技展，展出未來可望用於居家檢測的唾液PCR篩檢平台。

使用者只須將生物晶片插入機器，收集唾液並加熱，接著加入緩衝液搖勻，再將樣本注入生物晶片，就可以靜待結果出爐。

這項研發中的平台所採用技術，與富佳生技的專業版平台相同，生物晶片利用「電濕潤」技術移動檢體微滴，讓微滴在不同溫度區域中反覆來回，創造反覆升溫、降溫的效果，因而能在短時間內完成PCR。

最後，檢體落入微型的乾式洋菜膠執行電泳，再由人工智慧（AI）直接判讀，大約莫75分鐘可完成檢測，檢測結果可用簡訊發送到個人行動裝置。

郭台銘與北醫開發口水監測健檢平台 談元宇宙「應用路還很長」•虛擬貨幣「不足以成議題」