Omicron現蹤全球40國、美國11州 Delta痊癒者未接種恐中招

Omicron在美國11州現蹤。（圖／美聯社） Omicron在美國11州現蹤。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）最新Omicron變異株全球流竄，美國再添6州出現確診案例，美國疾管署官員表示，Delta病毒株仍是主要威脅，另因Delta抗體難以抵禦Omicon，以Delta染疫達成集體的州份，未來將備受Omicon威脅。

路透社報導，美國紐澤西州、馬里蘭州、密蘇里州、內布拉斯加州、賓夕法尼亞州及猶他州均於週五通報首起Omicron變異株確診個案。

最早發現於南非的Omicron變異株，自11月起開始席捲全球，使各國聞之變色，紛紛重新提升國境與旅遊管制強度。儘管如此，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮簡報會上，仍將Delta稱為美國主要的病毒株。

報導指出，猶他州首例Omicron變異株個案於實驗室針對眾多陽性樣本做基因定序時發現；內布拉斯加州6例確診中僅1人接種過疫苗，所幸6人都無需住院治療。

馬里蘭州通報3例，皆未住院；賓夕法尼亞州費城則有1名確診。至於紐澤西州首例為突破性感染，患者曾致喬治亞州旅遊。

布朗大學公共衛生學院院長賈哈（Ashish Jha ）表示，確診案例上升將導致已疲於應付的美國醫療機構及醫療人員更加緊繃。

前美國食品藥品監督管理局（FDA）局長、現任輝瑞董事會成員高特里布（Scott Gottlieb）則指出，疫苗接種率較高的州份可能可以較有効地防堵Omicron變異株，然而部分曾感染Delta變異株、痊癒後未接種疫苗者，體內抗體恐無法抵禦新的Omicron變異株。

瓦倫斯基表示，那些透過感染Delta變異株達到集體免疫的州份，未來可能更易受Omicron變異株影響。截至目前，Omicron已在約40個國家現蹤。