台灣立委高嘉瑜前男友馬文鈺召開記者會　批林秉樞是「惡魔」：打完人還要求寫自白書「自娛」

民進黨籍立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件引發社會關注，高嘉瑜前男友馬文鈺（圖）4日在立法院舉行記者會，進一步說明相關細節，並怒批林秉樞是「惡... 民進黨籍立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件引發社會關注，高嘉瑜前男友馬文鈺（圖）4日在立法院舉行記者會，進一步說明相關細節，並怒批林秉樞是「惡魔」。中央社

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，警方昨（3）日回飯店搜索，發現一封高嘉瑜的自白書，內容提及幕僚也就是前男友馬文鈺長期詐領助理費，馬文鈺今（4）日下午召開記者會，強調自己從未坐領乾領，更痛罵林秉樞是惡魔，在高嘉瑜被打的全身是傷、流著血時，還逼迫她寫下自白書。

馬文鈺在記者會上更強調，這地獄不是一個人構成的: 「有沒有林秉樞們，當然有!」

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，高嘉瑜前男友馬文鈺（圖）4日出面舉行記者會，除怒批林秉樞是「惡魔」，也秀出多張圖片、對話紀錄，針對前立委段宜康近日說法提出質疑。中央社

警方昨凌晨重返案發第馥都飯店二度搜索，發現一對男女在房內收拾物品，另查扣林秉樞母親的訃聞、馬文鈺在告別式發的傳單，以及一封高嘉瑜的自白書。

台視新聞報導，根據了解，自白書內容是高嘉瑜以第一人稱方式書寫，提到馬文鈺坐領乾薪、盜取公帑，文末還有高嘉瑜的親筆署名及2021年11月字樣。

馬文鈺4日在記者會指出，他不喜歡面對媒體，此生無所求（10:00)，也不想參與選舉，今天是迫於現實不得不出面召開記者會。

馬文鈺說，林秉樞一直拿他去迫害高嘉瑜(15:23) ，林秉樞稱調查局副局長是他的麻吉，已溝通好交出自白書後，就要指揮檢調、羈押馬文鈺，馬文鈺強調，他有簡訊可以證明林秉樞說可以指揮檢調裡應外合，「我從來都不知道他這樣傷害高嘉瑜，高嘉瑜為了這件事在11月13日前受了這麼多虐待」(16:03) 。

「這個人不是人，這個人是惡魔！」馬文鈺批評，林秉樞作惡多端，百密一疏，在11月11日到12日痛毆高嘉瑜後，拍攝一段娛樂影片，高嘉瑜臉都是傷、戴著口罩簽下自白書，林秉樞問高嘉瑜「馬文鈺是不是坐領乾薪」(16:51) ，全身是傷、流著血、冰著冰敷袋的高嘉瑜說「是」，林秉樞又問「這個是不是妳自己寫的？」逼迫快不能說話的高嘉瑜回應「是」。

馬文鈺說，林秉樞和高嘉瑜的聲音全都錄下，林秉樞打完人、逼簽完後拍了這段受虐影片，把影片拿來娛樂，「這是惡魔」。

馬文鈺表示，影片明天(5日) 將由委任律師交給承辦檢察官，剛好自白書被起獲，可以構成新的罪狀，如果沒有自白書，高嘉瑜無法控告林秉樞強制罪，「天可憐見(17:33) ，有這段惡魔拍下的影片」。

馬文鈺在記者會上更指出，這地獄不是一個人構成的: 「有沒有林秉樞們，當然有，這個地獄當然不是一個人可以構成的！他(林秉樞)人在牢裡被羈押，還可以不斷對我進行網路攻擊」。

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