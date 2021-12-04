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吃惡魔果實？ 義大利「魯夫」拒打疫苗 矽膠手臂矇騙醫護

男子為騙取健康通行證，不惜重金變裝，可惜護理師火眼金睛，詭計無法得逞。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/12/04 15:56
義大利一名男子為逃避接種新冠疫苗，竟異想天開穿著矽膠手臂裝，企圖矇混過關，騙取接種證明。（圖／翻攝自亞馬遜網站）

義大利一名男子為逃避接種新冠疫苗，竟異想天開穿著矽膠手臂裝，企圖矇混過關，騙取接種證明。（圖／翻攝自亞馬遜網站）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）最新Omicron病毒株來襲，歐洲各國嚴陣以待，義大利開第一槍，將於6日要求民眾完整接種才能出入特定場所。有一拒打疫苗的男子，在新措施上路前夕，為騙取接種證明，竟試圖以矽膠手臂矇混過關，醫護隨即通報警方，並直呼太不尊重人！

因應疫情，義大利自6日起從「綠色通行證」（Green Pass）制度提升到「超級綠色通行證」（Super Green Pass），戲院、博物館、泳池、健身房或餐廳內用等，皆需完整接種疫苗、或最近染疫痊癒的民眾持健康通行證方可入內。

BBC報導，一名義國西北部比耶拉市的50多歲男性，原為醫療工作者，因拒絕接種新冠疫苗被停職。這次他為騙取健康通行證，竟異想天開，斥資重金購買矽膠手臂，意圖瞞天過海。

為其施打疫苗的護士表示，當她捲起男子衣袖，便發覺事有蹊蹺，手臂的皮膚「如橡膠般冰冷」，膚色也「太淺」，便要求將整隻手臂露出。男子眼見詭計被識破，竟要求對方睜隻眼閉隻眼，護士憤而報警。

比第蒙省（Piedmont）政府首長奇里奧（Alberto Cirio）在臉書發表聲明表示，「如果忽略事件的嚴重性，這真是荒謬至極」，並稱考量到整個社會在疫情期間的犧牲，包括人命和社會及經濟損失，這種行為相當不可取。

義大利共和報（La Repubblica）指出，該起事件恐非單一事件，並指出推特上有條推文分享一副矽膠男性半身衣，覆蓋範圍包含手臂以及脖子，在雅馬遜上售價為488歐元（約新台幣15279元)。並在文中寫道，「如果穿這個，他們會發現嗎？也許在矽膠下，我甚至會再穿衣服，以免針頭真的扎到手臂。」如今男子賠了服人又折兵，真是得不償失。

最近幾周，疫苗通行證規定在意大利引發抗議活動。目前為止，已有超過73%的意大利人完全接種新冠疫苗—高於法國與英國，但低於西班牙和葡萄牙。
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