台灣2022元旦曙光日出•北市天文館製作地圖精確掌握　還可尋找象徵希望的「綠光」！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 『迎曙光、賞日出』是國人最常安排的新年行程，為了讓民眾能精確掌握這個重要的時刻，臺北天文館特別製作了~~『2022年元旦曙光及日出地圖』!只要點擊線上地圖，即可自動精算出所選地點的精確曙光與日出時間。

經過精算，2022年全國、平地與離島最早出現曙光與日出的地點、時刻如下：

資料來源: 臺北市立天文科學教育館

台北天文館指出，一般所指最早曙光是指「民用曙光」出現的時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見；而航海曙光與天文曙光則分別為太陽中心點在地平線下12、18度，天空與海洋分界隱約可辨，以及天空中6等星因曙光影響而消失的時刻。

曙光及日出時間除了因所在地經緯度而異，還會受到地理高度的影響；以臺灣來說，海拔100公尺處所看到的日出時間大約比平地早1分半鐘，1,000公尺則提早約6分半鐘，若是4,000公尺的高山則足足提早11分半鐘。

而在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，向南1公里則約提早1.1秒。臺北天文館的

將地理高度列入計算，較一般資料更為精確。

2021年臺灣本島最後的夕陽西落則出現在高雄西子灣，時間為17時26分，接著是金門烈嶼的17時30分，全國最晚日落在太平島，時間為18時12分。

台北天文館更提到，其實在日出前與日落後瞬間，還有一種只出現一、兩秒鐘的短暫大氣折射現象：「綠光」！

從法國新浪潮導演侯麥名作「綠光」到孫燕姿膾炙人口的流行歌曲，都將這道一瞬即逝的奇異綠光比作人生的希望之光。追元旦曙光與日出的朋友們，不妨參考天文館的預報尋找綠光，為新的一年許下美好願望！更多詳細資訊請參閱網路天文館/天象預報。