美國副國務：中國霸凌台灣、立陶宛 將協助支持對抗脅迫

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）近日美歐高層密集對話，涉及台灣議題。美國副國務卿雪蔓美東時間3日表示，美歐共同關切中國侵略性或不透明貿易經濟作為、壓迫香港民主、侵犯新疆人權，以及因台灣、立陶宛交好而施以脅迫的等諸多作為，並承諾將共同對抗北京經濟脅迫。

雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）連續兩日在華府召開中國議題對話、高階印太諮商。雙方於3日下午相偕出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動，對外說明會談成果。

南華早報報導，雪蔓表示，美國與歐盟對中作法互補且日益趨同，雙方同樣關切中國的諸多行徑，包括北京侵略性或不透明貿易經濟作為、壓迫香港民主、侵犯新疆人權，以及「以霸凌來回應立陶宛與台灣深化互利的經濟、文化關係的決定」。

雪蔓重申美國對立陶宛的支持，並感激歐盟力挺立國。美國致力與歐洲夥伴站在一起，共同對中國採取強而有力的立場，來捍衛人權、對抗經濟脅迫、維繫印太與其他區域的和平與安全等。

報導稱，這反映了華府致力於聯同歐洲盟友，加入挑戰威權北京在全球影響力日益增長的行動。

中央社報導，雪蔓強調需共同並肩，支持遭受中國經濟脅迫的國家，不論小國還是大國，並提供適當協助與支持，「我們必須確保大家堅定站在一起」。

歐洲友台氛圍漸長，日前歐洲議會呼籲歐盟與台簽訂雙邊投資協定（BIA）。沙尼諾表示，台灣是歐盟產業重要零組件的出口地與生產者，擁有相當活躍的經濟與社會，歐盟會在「一中」政策架構下，深化台歐雙邊關係，並支持台灣有意義參與國際組織，特別是世界衛生組織（WHO）。

沙尼諾也直指「中歐投資協定」目前看不到顯著進展的可能，取決於諸國當局態度轉變與否。