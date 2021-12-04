布林肯：中國武力犯台是「災難性決定」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國務卿布林肯美東時間3日出席表示，近來中國企圖改變現狀，孤立台灣，若武力犯台是「災難性決定」（disastrous decision），美國會履行承諾，確保台灣有能力自我防衛。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）3日應邀出席路透社舉辦的「NEXT虛擬全球會議」，談論中國、俄羅斯以及台海等議題。

布林肯表示，中國一直試圖改變台灣現狀，並聲稱台灣為其領土，美國「堅定地」致力於確保台灣有能力自我防衛。

他勸誡中國領導人，要審慎思考這個問題，不要引發一場會為許多人帶來可怕後果，且對任何人都不利的危機，包括中國自身。

談及中國是否可能進犯台灣，布林肯稱，這可能會是個「災難性決定」（disastrous decision）。過去40多年來，外界以能讓台灣人民取得顯著進展的方式，有效管控這個問題，同時維持美中關係之間穩定。

當被問及美國是否承諾在台灣受武力進犯時派遣軍隊，布林肯主張，「多年來，我們一直非常清楚，而且一直很明確，我們致力於確保台灣有自衛的手段......我們將繼續履行這一承諾。」

布林肯也表示，美國國會當年表決台灣關係法時，時任聯邦參議員的拜登（Joe Biden）、強力支持該法案。如今拜登以總統之姿，繼續支持台灣，未來也將延續這份支持。

日前外媒爆料有7國廠商與專家秘密助台打造潛艦，美國國務院更於1月5日致函國會表示，將出售關鍵技術供台灣潛艦國造計畫使用，對此布林肯不願證實，僅重申將確保台灣有能力自我防衛。

拜登自一月上任後，積極拓展台灣的國際空間，今年十月更在CNN的節目上表態，若中國動武，美國將保衛台灣，偏離美國在台海議題上一貫的「戰略模糊」政策，引發軒然大波。白宮官員澄清並非暗示美國對台政策的立場轉變，分析家則指是拜登失言。