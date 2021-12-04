週末清晨低溫全台日夜溫差大 北、東部有降雨機率

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今（4）日發布低溫特報，輻射冷卻影響，清晨各地氣溫明顯偏低，早晨至上午局部地區有6度以下氣溫。週末全台日夜溫差大，北部、東部有降雨機率，請攜帶雨具。

中央氣象局指出，新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意保暖。

週末全台日夜溫差大，星期六北部氣溫在13至21度之間，中部11至24度，南部14至25度，東部12至22度；星期日北部氣溫在14至23度之間，中部14至25度，南部16至26度，東部16至24度，北部、東部有降雨機率，請攜帶雨具。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，，今日各地皆是晴朗穩定的天氣；因大陸冷氣團漸減弱、氣溫略升，白天在陽光下而舒適，夜間氣溫仍偏低，仍要注意日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部8至21度，中部8至25度，南部9至28度，東部9至25度。

吳德榮還表示，明（5）日轉偏東風，冷空氣續減弱，氣溫回升，清晨氣溫仍偏低；西半部晴朗，北海岸、東半部雲量多偶有局部降雨。下週一、二（6、7日）微弱鋒面掠過、東北季風增強，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響輕微。下週三至週五（8至10日）東北季風影響，北台偏涼，中南部舒適微熱，早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。最新模式模擬亦顯示，未來10天無強冷空氣。