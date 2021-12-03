義民廟公投說明會　台灣副總統賴清德用客語宣講「4個不同意」

民進黨客家部3日在苗栗縣頭份義民廟舉辦公投說明會，副總統賴清德（前）出席助講，全程並特別以客家話宣講，呼籲民眾務必投下4個不同意。 民進黨客家部3日在苗栗縣頭份義民廟舉辦公投說明會，副總統賴清德（前）出席助講，全程並特別以客家話宣講，呼籲民眾務必投下4個不同意。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民主進步黨客家部今（3）日在苗栗縣頭份義民廟舉辦公投說明會，副總統賴清德出席助講，並全程特別以客家話宣講「4個不同意」，台下民眾報以熱情掌聲。

民進黨客家部下午在頭份市義民廟舉辦「義民護台灣」苗栗公投說明會，副總統賴清德、客委會主委楊長鎮、立法委員湯蕙禎、前新竹縣長林光華等人出席助講；賴副總統接過麥克風，一開口就以客家話向台下民眾問好，隨後更全程以海陸腔的客語宣講，逐一針對重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及三接遷離大潭藻礁等4項公投案說明主張「不同意」立場。

中央社報導，賴副總統指出，這4項公投案對台灣經濟、環境、能源及國際貿易帶來重大影響，呼籲講求團結的客家人，一定要做出正確選擇，投下4個不同意，台灣才會更有力。

賴副總統罕見全程使用客家話公開發言，且許多辭彙並非日常用語，儘管過程中偶有笑場停頓，他仍認真一字一句以客語為政策說明，台下不時有鄉親貼心提醒「可以講國語」，或是頻頻點頭、鼓掌表示支持。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富表示，以前從未聽過賴副總統以全程客語宣講，雖然難免有些生澀，但充分感受到賴副總統相當認真學習，也講得不錯，更顯示賴副總統對客家的用心。