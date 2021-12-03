22年歷史阿羅哈客運12/14走入歷史！台灣各場站窗口即起受理退票

阿羅哈客運12月14日起停駛現有2路線，即日起可至各場站窗口辦理退票。 阿羅哈客運12月14日起停駛現有2路線，即日起可至各場站窗口辦理退票。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）公路總局高雄監理所表示，阿羅哈客運今（3）日股東會上決議12月14日起停駛目前僅有的2路線（台北往返高雄及嘉義），即日起可至各場站窗口辦理退票。

阿羅哈客運今年11月初曾被媒體爆出財務危機，但當時公司官網刊出回應澄清媒體報導不實。如今不到一個月的時間，阿羅哈客運對外宣布，因營運虧損，台北到高雄及嘉義路線，將於12月13日深夜12時起停止營運。

根據阿羅哈客運的新聞稿指出，從民國88年12月10日開始營運，至今22年，曾走過輝煌期，即使遭遇不幸車禍意外，乘客的支持是公司得以繼續經營的動力。

但時空環境一再變，高鐵通車之下，造成國道客運中長程載客數變少，再來又因新冠疫情大爆發，致客運經營雪上加霜，長程載客量不到原先的2成。

在面對未來疫情的不確定性，即便萬般不捨，阿羅哈客運決定向主管機關申請暫停營業，但保有相關路權，台北-高雄、台北-嘉義兩條線將暫時經營到12月13日止，未來會視疫情變化再調整營運策略向前邁進，期待再相會！

阿羅哈客運表示，乘客如已購買預售票，即日起至12月31日止，可持套票或來回票至各營業站點辦理退款；111年1月1日起統一於新莊站辦理退款事宜，營業時間為上午9時至下午17時。另外，為表歉意，辦理退票同時會附贈小禮物一份。

公路總局高雄監理所晚間也證實，阿羅哈客運現經營台北至高雄、台北至嘉義路線，3999線台北-高雄每週248班，3888線台北-嘉義每週116班，合計每週364班，因營運景氣不佳影響決定停駛，預計路線營運至12月13日。

另外，高雄監理所說，台北市往返高雄市替代路線，包含國光客運1838台北-高雄路線及統聯客運1610台北-高雄等路線；台北市往返嘉義縣市，則有國光客運1834台北-嘉義、1836台北-新營及統聯客運1612台北-台南、1618台北-嘉義、1638台北-東石等路線作為替代路線，提供民眾參考運用。

高雄監理所說，盤點阿羅哈客運2條營運路線停靠站位，乘車區間有台北-高雄、台北-嘉義、台北-台中、桃園-高雄、桃園-嘉義、新竹-嘉義、新竹-斗南、新竹-高雄、台中-嘉義及台中-高雄，平日及星期假日其他客運業者目前空餘運能可以因應，元旦及春節連續假期需求，運能也能滿足，若有人潮，公路總局也協調其他客運業者加開班車疏運，以確保民眾假期返鄉、旅遊不受影響。

有關員工權益部分，高雄監理所指出，將通報高雄市政府勞工局介入處理，阿羅哈客運公司也表示將配合勞工局作業，有關員工資遣費及工資等一切依勞動法令辦理，維護勞工權益不受影響。