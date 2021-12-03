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斯洛伐克經濟部次長率團5日抵台灣　迄今訪台層級最高

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/03 19:13
知情人士告訴中央社記者，斯洛伐克經濟部次長佳雷克5日將率團搭乘專機抵台訪問。（圖取自facebook.com/galek.sk）

知情人士告訴中央社記者，斯洛伐克經濟部次長佳雷克5日將率團搭乘專機抵台訪問。（圖取自facebook.com/galek.sk）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台灣與中歐國家斯洛伐克關係將有重大突破進展，據中央社報導，斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）5日將率團搭乘專機抵台主持首屆台斯次長級經貿諮商會議，預計10日離台。

中央社報導，國家發展委員會主任委員龔明鑫10月間偕同科技部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華，以及國內跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表所組成的66人訪問團訪問斯洛伐克。

雙方就技術與供應鏈合作、科研合作、貿易及投資等面向進一步強化雙方關係，並簽署包括電動車、太空發展、智慧城市、中小企業數位化、觀光及科學園區合作等領域7項合作瞭解備忘錄（MOU）。

為強化台斯經貿領域的合作打下穩固根基，龔明鑫也邀請斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）12月訪台，主持首屆台斯次長級經貿諮商會議。

去年歐洲疫情嚴峻時，台灣提供斯國70萬片口罩，今年台灣爆發疫情，斯國在9月回贈16萬劑疫苗，台商另贈價值40萬元的額溫槍及防疫物資給斯國慈善機構。

中央社引述知情人士說法，斯洛伐克今年有3波友台行動，除捐贈台灣疫苗，8月與台灣簽署雙邊司法互助協議，第3波也是最重要的一波是政府跨部會與民間企業共同組團訪問台灣。這也是斯國行政部門迄今訪台層級最高的代表團。

更新時間 : 2021-12-03 20:29 GMT+08:00

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