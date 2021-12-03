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「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/03 18:18
「肯德基x可不可熟成紅茶」雙品牌聯手打造「紅寶歐蕾蛋撻」，將於12月7日至2022年2月28日期間限定上市。(肯德基提供)

「肯德基x可不可熟成紅茶」雙品牌聯手打造「紅寶歐蕾蛋撻」，將於12月7日至2022年2月28日期間限定上市。(肯德基提供)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）肯德基的蛋撻一直以來都備受消費者喜愛，也不斷推陳出以迎合消費者多變的口味，而這次更首度突破性聯名，跨領域與人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」共同打造期間限定新作「紅寶歐蕾蛋撻」，將手搖飲優雅變身為蛋撻，預料成為年底最受期待的聯名甜點。

「肯德基x可不可熟成紅茶」雙品牌聯手打造「紅寶歐蕾蛋撻」，將人氣飲品「可不可紅寶歐蕾」變身為蛋撻，濃郁蛋撻內餡包覆著茶香馥郁的可不可熟成紅茶餡，蛋撻表層放上一球圓潤可愛的「雪白歐蕾奶凍」，最後淋上莓粉色緞帶般的紅寶石可可淋醬，整個紅寶歐蕾蛋撻就像一顆夢幻的聖誕裝飾球，從味覺到視覺，充分結合了雙品牌的產品特色。

一口咬下，先是163層酥脆撻皮帶給你熟悉的滋味，接著感受到可不可熟成紅茶餡的濃郁茶香四溢，與香濃的經典葡式蛋奶餡完美結合，緊接著每一口都與雪白歐蕾奶凍、紅寶可可淋醬產生不同層次的口感。

多層次的外型更是與可不可飲品「紅寶歐蕾」的夢幻漸層相互呼應，將手搖飲優雅變身為蛋撻，更為聖誕節增添了繽紛應景的氛圍，每一口都讓人感受到節慶的甜蜜幸福感。

肯德基表示，今年的疫情讓大家悶了許久後，相信特別渴望聖誕相聚時刻，有一些跟平凡日常不一樣的亮點，而此次「肯德基x可不可熟成紅茶」雙品牌聯手打造「紅寶歐蕾蛋撻」，將於12月7日至2022年2月28日期間限定上市，喜好肯德基蛋撻的粉絲們絕對不容錯過。
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