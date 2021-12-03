110全國商科賽新北技高校校有佳績 穀保網頁設計摘金奪銀9年來100%獲獎

110學年度全國高級中等學校五大類學生技藝競賽自 11月初至12月熱烈展開，商業類技藝競賽歷年都是壓軸， 共有全國182所學校參與，770位各校頂尖好手同場競技， 新北技職戰隊囊括金手獎10位、優勝22位，共32位學生締造驚 人成績。其中穀保家商蔡幸妤同學勇奪網頁設計職種金手獎第一名、 淡水商工楊承諳同學勇奪烘焙職種金手獎第二名、 三重商工卓冠宇同學榮獲會計資訊職種金手獎第三名，傑出表現令人 讚賞。

教育局表示，今年樟樹國際實中、新北高工、三重商工、淡水商工、 鶯歌工商及瑞芳高工6所公立技術型高中校校得獎， 在商科賽皆有獲獎，其中商業廣告、網頁設計、程式設計、 文書處理、會計資訊、中餐烹飪、烘焙及商業簡報職種等11職種中 ，新北共10位學生奪下金手獎殊榮。 其中樟樹國際實中參賽學生得獎率100%，而穀保家商自102至 110學年度，連續九年網頁設計職種每年獲獎率100%，勇奪6 座金手獎及3個優勝，近三年更誕生2名冠軍金手， 在在顯示新北技職教育穩定成長、領先全國。

穀保家商蔡幸妤同學除了感謝指導老師徐麗娟主任外，她表示，自己會把每一道題目都當成勝利的關鍵，不輕忽任何錯誤。徐麗娟主任表示， 幸妤從小失去母親關懷、非常愛哭，卻十分樂觀且正向， 遇到問題會鍥而不捨的努力去解決，正是因為這樣的學習態度， 術科才能拿到網頁設計職種全國唯一突破90分的佳績， 遙遙領先其他選手。

三重商工卓冠宇同學是新北市技藝競賽選手授旗典禮的掌旗手， 卓同學表示在全市300多名選手前，接過市旗的時候， 心裡非常激動，下定決心一定要獲得好成績，不辜負師長期待。 在強烈求勝企圖下，果然發揮實力榮獲會計資訊職種金手獎第三名。

教育局長張明文表示，透過新北市金手培訓計畫，規劃三級培訓及6 種技職競賽人才培育機制，打造新北技職戰隊，同時為鼓勵實質學生 爭取佳績，新北首創加碼獎勵金激勵孩子及指導教師，第1至3名學 生分別可獲得2萬、1萬2千元及1萬元； 參加國際技能競賽學生最高可得120萬、教師40萬元， 以實質回饋對付出心力師生肯定。

教育局每年提撥百萬獎勵金， 長期培養及扶持新北技職選手能持續精進專業技能， 今年全國學生技藝競賽及全國技能競賽比賽加碼獎勵金已累積超過3 36萬。明(2022)年商業技藝競賽由三重商工及穀保家商承辦， 新北將以最高標準辦理高品質賽事及服務，歡迎全國技職菁英齊聚交 流，發揮專業展現超強實力。

穀保家商蔡幸妤同學(前排左2)勇奪網頁設計職種金手獎第一名，與王牌教練徐麗娟老師(前排左3)。(照片來源：新北市教育局提供)

淡水商工楊承諳同學(前排右3)勇奪烘焙職種金手獎第二名。(照片來源：新北市教育局提供)

榮獲會計資訊職種金手獎第三名的三重商工卓冠宇同學(右)是新北技藝競賽選手授旗典禮的掌旗手，從教育局劉明超副局長手中接過市旗。(照片來源：新北市教育局提供)