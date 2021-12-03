新北專用垃圾袋兌換抵價券 12/13起發放

新北市垃圾費隨袋徵收推動至今已超過10年，為關懷 弱勢民眾，環保局針對轄內之低收入戶、中低收入戶、 中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的市民， 補助一年份專用垃圾袋費用，自今(2021)年12月13日起至2022年1月14日將發放專用垃圾袋兌換抵價券， 補助金額為每人新臺幣169元，預估補助對象有13萬4,811 人，藉此減輕經濟負擔外，也同時鼓勵民眾做環保。 另近日已陸續寄送通知單， 若未收到通知單但符合資格的民眾亦可向戶籍地區清潔隊洽詢。

環保局秘書徐維遠表示，新北市垃圾清除處理費原隨水費徵收，自2008年起試辦隨袋徵收，2010年全市推動，經統計2008年至2020年垃 圾量已由每日2,497公噸減至每日1,677公噸，減量成效達 33%。而平均每戶每年的垃圾處理費從約1,300元降至約39 0元，民眾所需負擔的垃圾處理費也大幅降低。此外，新北市自2011年起開始發放抵價券，至今共約有111萬人次民眾受惠， 而專用垃圾袋抵價券發放金額則依據前一年度每人每年購買專用垃圾 袋費用計算，今(2021)年度專用垃圾袋抵價券發放金額為每人新 臺幣169元。

徐維遠說，抵價券發放期間將自2021年12月13日起至2022 年1月14日止，為期5周，每周一至周五上午8時30分至下午4 時30分中午不休息，均可至環保局公告地點領取。為便利民眾， 今年板橋區、三重區、中和區、新莊區及貢寮區亦協請部分里辦公處 協助發放。符合領取資格的市民可持通知單至公告地點領取，如未收到通 知單，可攜帶新北市社會福利資格證明、身分證及印章(代領者需攜 帶本人、受補助者之身分證明文件及印章)， 於發放期間至公告地點或戶籍地所在清潔隊領取抵價券。抵價券的使用期限到2022年12月31日止， 且額度需一次購足、無法找零。

環保局補充說明，領取之抵價券可至該市4,271處專用垃圾袋代 售點使用，並依自身需求折抵所需規格的專用垃圾袋費用，民眾務必於發放期間領取，逾期不補發。

為讓受補助的市民朋友都能了解發放資訊， 通知單以郵寄方式寄送至申請人通訊地址， 但領取時仍需至戶籍所在地領取，各區領取地點如附表， 各里領取時間詳見通知單或洽詢戶籍所在地轄區清潔隊。 相關資訊亦可至環保局網站(http://www.epd. ntpc.gov.tw)及新北樂圾車網站(https:// crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw)查詢 。若有領取專用垃圾袋抵價券相關問題， 可向環保局清潔維護科胡先生(2953-2111分機4067) 或撥打隨袋徵收免付費洽詢專線0800-085-350洽詢。