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集保結算所籲股東多採電子投票 徵求委託書應依規辦理

By 台灣英文新聞
2021/12/03 17:05
照片來源：集保結算所提供

照片來源：集保結算所提供

公司召開股東會時，股東除了親自出席股東會外，也可以採用電子投票表達對各項議案之意見，以實踐股東行動主義，並保障股東權益。為配合政府防疫政策，集保結算所呼籲，股東可多採用電子投票出席股東會，同樣可以行使表決權和選舉權。

依金管會頒布的出席股東會使用委託書規則規定，徵求委託書需遵守的相關規定，包括徵求人要檢附文件在規定期限前送達公司並副知證基會，才可以徵求委託書，經向集保結算所申報之人員及徵求場所，才可以辦理徵求事務收取委託書，徵求人及徵求委託書業者都必需嚴格遵守規定。而股東交付委託書前，應先參考徵求人書面及廣告資料，瞭解徵求人對股東會各項議案之意見，判斷是否對公司未來經營有正面效益，以確保自身權益。

對於召開股東會的公司本身，不得涉及徵求委託書行為，如不是徵求人不得以電話、信函等方式請股東交付委託書。違反規定者，除取得委託書之表決權不予計算外，主管機關對違法之單位或人員，將依證券交易法第178條規定處以新臺幣24萬至480萬元的罰鍰。

投資人如有發現徵求人或收取委託書之人員，以金錢或其他利益向股東價購股東會委託書之違法行為，可提供具體人、事、時、地、物等事證向集保結算所檢舉，檢舉專線電話02-25473733，或透過電子郵件信箱 tdcc@tdcc.com.tw 檢舉，檢舉案件經查證屬實且經主管機關處分確定後，會依規發給檢舉獎金。

更新時間 : 2021-12-03 17:27 GMT+08:00

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