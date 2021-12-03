Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣駐南非代表處2人確診　羅一鈞：很大機率是Omicron

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/03 16:52
我國駐南非代表處有2名員工確診COVID-19，外交部未證實是否為Omicron，但羅一鈞推斷，感染Omicron機率大。(示意圖/pix...

我國駐南非代表處有2名員工確診COVID-19，外交部未證實是否為Omicron，但羅一鈞推斷，感染Omicron機率大。(示意圖/pix...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron自11月12日於南非現蹤以來，截至12月初，全球有30多國出現Omicron個案，又以南非最為嚴重，台灣境內和境外移入暫時無Omicron個案，不過我國駐南非代表處近來有2名員工確診COVID-19，外交部雖未證實是否為Omicron，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，該地近期Omicron檢出率達100%，感染Omicron機率大。。

外交部稍早證實，我國駐南非代表處2名人員分別於11月25日及30日確診武漢肺炎（COVID-19），該2名同仁因業務往來密切而先後感染，目前已依照南非當地防疫規定及醫生指示居家隔離服藥治療中。自COVID-19疫情爆發以來，駐南非代表處已有5名確診案例。

羅一鈞下午在記者會中表示，由於2名南非代表處員工並不是在國內確診，目前手邊無個案疾病資訊和檢驗狀況。不過代表處所在地普利托利亞（Pretoria）就位在首都豪登省，而該地區就是Omicron最嚴重的疫區，據南非11月起檢出Omicron新變種病毒機率高達約75%，其中豪登省過去一週檢出率幾乎高達100%。

羅一鈞提到，因為南非疫情漸趨嚴重，當地不會每一例個案都進行採檢，疫情狀況僅能以盛行率推估，基於上述原因推斷，南非代表處確診者有很大機率是感染Omicron新變種病毒。
新冠肺炎
境外移入
Omicron
南非

相關新聞

【新冠起源疑雲】中國官媒、大量臉書帳號引述之「瑞士學者」 經查竟為虛構人物
【新冠起源疑雲】中國官媒、大量臉書帳號引述之「瑞士學者」 經查竟為虛構人物
2021/12/02 18:10
疫苗催打！台灣擬開放夜間接種、百貨賣場隨到隨打　不排除獎勵計畫
疫苗催打！台灣擬開放夜間接種、百貨賣場隨到隨打　不排除獎勵計畫
2021/12/02 16:05
AZ新冠疫苗誘發血栓 原因終於找到了！
AZ新冠疫苗誘發血栓 原因終於找到了！
2021/12/02 15:47
12/2 台灣新增境外移入17例 7例為突破性感染
12/2 台灣新增境外移入17例 7例為突破性感染
2021/12/02 13:52
日本強化邊境管制措施　台灣華航長榮即起停售12月赴日機票
日本強化邊境管制措施　台灣華航長榮即起停售12月赴日機票
2021/12/01 20:29

更新時間 : 2021-12-03 17:27 GMT+08:00

最受歡迎

11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
國民黨中央委員黃覲偉嗆高嘉瑜「嘴臉白目」、「被打活該」遭研議處分
國民黨中央委員黃覲偉嗆高嘉瑜「嘴臉白目」、「被打活該」遭研議處分
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
AZ新冠疫苗誘發血栓 原因終於找到了！
AZ新冠疫苗誘發血栓 原因終於找到了！
世界第一家NFT炸雞店！台灣師園鹽酥雞NFT首日交易價翻百倍　拿NFT免費兌換鹽酥雞四季豆
世界第一家NFT炸雞店！台灣師園鹽酥雞NFT首日交易價翻百倍　拿NFT免費兌換鹽酥雞四季豆
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
亞洲新媒體高峰會來囉！達人親曝數位娛樂影音投資技巧　23場免費論壇場次搶先看
亞洲新媒體高峰會來囉！達人親曝數位娛樂影音投資技巧　23場免費論壇場次搶先看
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
【更新】防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢　泰國總理: 不會實施全國封鎖措施
台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛
台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛