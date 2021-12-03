台灣駐南非代表處2人確診　羅一鈞：很大機率是Omicron

我國駐南非代表處有2名員工確診COVID-19，外交部未證實是否為Omicron，但羅一鈞推斷，感染Omicron機率大。(示意圖/pix... 我國駐南非代表處有2名員工確診COVID-19，外交部未證實是否為Omicron，但羅一鈞推斷，感染Omicron機率大。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron自11月12日於南非現蹤以來，截至12月初，全球有30多國出現Omicron個案，又以南非最為嚴重，台灣境內和境外移入暫時無Omicron個案，不過我國駐南非代表處近來有2名員工確診COVID-19，外交部雖未證實是否為Omicron，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，該地近期Omicron檢出率達100%，感染Omicron機率大。。

外交部稍早證實，我國駐南非代表處2名人員分別於11月25日及30日確診武漢肺炎（COVID-19），該2名同仁因業務往來密切而先後感染，目前已依照南非當地防疫規定及醫生指示居家隔離服藥治療中。自COVID-19疫情爆發以來，駐南非代表處已有5名確診案例。

羅一鈞下午在記者會中表示，由於2名南非代表處員工並不是在國內確診，目前手邊無個案疾病資訊和檢驗狀況。不過代表處所在地普利托利亞（Pretoria）就位在首都豪登省，而該地區就是Omicron最嚴重的疫區，據南非11月起檢出Omicron新變種病毒機率高達約75%，其中豪登省過去一週檢出率幾乎高達100%。

羅一鈞提到，因為南非疫情漸趨嚴重，當地不會每一例個案都進行採檢，疫情狀況僅能以盛行率推估，基於上述原因推斷，南非代表處確診者有很大機率是感染Omicron新變種病毒。