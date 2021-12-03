台灣玩聚場藝術節主題愉悅煉金術　保證笑聲漫才演出接棒登場

玩聚場藝術節 Play Arts」以「遊戲」與「聚集」為核心將於12月11日至12月12日舉行(圖/臺灣當代文化實驗場) 玩聚場藝術節 Play Arts」以「遊戲」與「聚集」為核心將於12月11日至12月12日舉行(圖/臺灣當代文化實驗場)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「玩聚場藝術節 Play Arts」以「遊戲」與「聚集」為核心，由臺灣當代文化實驗場（C-LAB）舉辦，今年即將邁入第四屆，因疫情影響，首度延至12月11日至12月12日舉行。

本屆玩聚場藝術節自2018年開始舉辦，今年主題為「愉悅煉金術」，以表演藝術的形式，帶給觀眾歡快逗趣的氛圍與親切互動風格的展演。學習古時煉金術的精神，經由不斷實驗，與觀眾一起從疫情造成的隱形壓力之中，提煉出專屬此刻日常的愉悅，更將園區打造成全民皆可參與的多元藝術場域。

策展團隊由C-LAB玩聚場製作團隊與擅長多元展演的團隊「僻室」及兼具舞蹈與藝術評論背景的吳孟軒共同組成，共同打造精采的藝術活動。「僻室」以「歡迎光臨好笑神樂園」為主題策劃的系列節目，有保證笑聲連連的四組漫才演出、觀眾參與角色扮演和集思廣益的闖關遊戲，以及由魔術師和扮裝皇后各自擔綱的單人表演等，在藝術節現場創造滿滿驚喜。

吳孟軒策劃的親子與舞蹈線上計畫，包括以親子面向規劃腦洞大開的互動線上演出，以及四個親子電影院作品，經由逐格動畫、物件劇場、舞蹈影像和小丑演出等闔家觀賞的內容，引導觀眾一同關注環境保護、無國籍兒童、視障者處境等議題。舞蹈系列作品有以Gather Town為平台的跨界展演，及混搭古典芭蕾和舞者的自我觀察，挑戰以線上形式探討人的日常與身體樣貌。

C-LAB玩聚場製作團隊更策劃豐富活潑的系列節目，包括高度結合C-LAB園區空間的馬戲作品，以及拍賣劇場、表演藝術工作者的斜槓市集，還有高自由度的藝術闖關大地遊戲等特別企畫，歡迎觀眾透過參與不同的活動，發掘眾多樂趣。

午後在草地上的音樂演出也是今年玩聚場的重要場景，本屆邀請具有表演藝術背景的音樂表演者洪佩瑜、古式北木、看日早晚，帶來完美融合周遭演出的歌聲；並與C-LAB每季帶狀的音樂活動「音樂綠洲：壁咚百憂解」合併舉辦，由好樂團、淺堤、靈魂沙發、水分子樂團助陣，以現場魅力療癒悶了一整年的煩惱憂愁。

值得一提的是，本屆募集在Covid-19疫情以來發展副業的表演藝術工作者參與，組成斜槓市集「我的才華盤根錯節／我的職涯節外生枝」，在市集現場可以同時看到他們呈現藝術專業與副業的內容，讓民眾能從另一個角度了解藝術工作者的日常面貌以及面對生計變動的因應之道。

空總園區圍牆拆除後，整體場域也逐漸轉為開放日常，在這樣的空間氣氛下，邁入第四年的玩聚場藝術節，累積先前與群眾互動與遊戲的能量，期望能拉近藝術與生活的距離，共同在歲末之際，與民眾一起創造日常愉悅感的溫暖節慶。相關活動訊息及展演場次表，請見「玩聚場Play Arts」官方網站 https://reurl.cc/q1WLkg 及Facebook專頁 https://reurl.cc/aNKV14 。

「2021玩聚場藝術節—愉悅煉金術」

線上計畫日期：110年12月1日至12月12日

現場活動日期：110年12月11日至12月12日