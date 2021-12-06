〈時評〉少子、高齡化嚴重威脅國家安全　政府應多面向解決

台灣高齡少子化趨勢快速惡化，今年迄10月底為止，人口比去年同 期減少15萬2592人，相當於1.75個苗栗市，或1. 6個宜蘭市，或1.5個花蓮市，或1.46個台東市人口，相當於 每2年消失一個新店市，情況嚴重，政府應積極鼓勵生育，並開放移 民。

今年10月台灣人口數為2341萬3879人，比9月底減少1萬 7069人。10月新生兒1萬3166人，與9月相較， 減少298人，累計今年前10月出生數為12萬5636人，比去 年同期減少7410人。

即使去(2020)年新冠肺炎疫情嚴重，許多企業推動在家上班， 對人口增加並無助益，人口出生數暴跌至16.5萬人，比2015 年人口出生數21.3萬人，大减4.8萬人，減幅達22. 535%，比例驚人。年輕人對未來信心不足，養兒育女負擔沈重， 且不動產價昂，在都會區想擁有棲身之所，相當不易， 自然影響結婚生育意願。

去年台灣生育率(每位婦女生育人數)僅0.99人，今年微升至1 .01人，生育率還是全球倒數第1。未來10年如果政府沒有突破 性做法，生育率還是難突破1.1人，一般國家維持人口結構， 婦女生育率需達2.1人的替代水準，相差幅度幾達50％。 台灣人口快速減少、老化，對國家穩定發展，甚至國家安全， 都相當不利。

台灣高齡化趨勢發展快速，老年人口偏高，2025年65歲以上老 年人口，將高達469萬人，超過人口總數20％， 14歲以下人口296萬人，僅剩12％，2050年預估僅剩18 9萬人，約佔9％。高齡化將嚴重影響國家經濟發展， 不僅消費力大幅下滑，生產力也將因為缺才、缺工，導致供應不足， 甚至因為兵源不足，影響國家安全，不容小覷。

台灣目前空屋數量已經高達166.4萬戶，其中未滿5年空屋率3 7％最高，今年政府還在為通貨膨漲，房價上漲傷腦筋，全力打房， 未來的挑戰是空屋如何處理，以及日益嚴重的危老屋，如何都更， 如何維持合理房價，找來居住人口，才是更大問題。

行政院今年提出「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」，提高孕婦產 檢補助次數，從10次増加為14次，產檢假從5天提高為7天， 育嬰留職停薪，薪資替代率從6成薪提高到8成薪， 並擴大不孕症試管嬰兒補助，一般民眾第一次最高補助10萬元， 後續每次最多補助6萬元。軍公教一體適用，讓年輕人安心育兒， 並照顧陪伴幼兒。

至於0至6歲，育兒津貼、托育、學費補助，費用自今年8月起，每 月3500元，明年8月起，調高為每月5000元，托育補助今年 每月7000元，明年増加為8500元，然而，從出生率快速下滑 趨勢觀察，政府的鼓勵生育政策，並不足以吸引年輕人結婚生子。 究其原因是實際生活支出，遠大於政府補助，生兒育女負擔沈重， 年輕人難以承擔。

世界諸多國家，同樣面臨少子化、高齡化挑戰，大家都在搶人才、 勞工，補助生育。日本將鼓勵生育政策，列為企業社會責任，由國家 和企業，共同承擔國家少子化、高齡化的挑戰，員工可選擇短期工時 、縮短勤務、隔日勤務等各種模式，協助員工照顧幼兒， 政府另外補助育兒費用，策略值得台灣參考。

法國認同未婚懷孕，單親媽媽適用生育補助，母親可休2年育嬰假， 第一年有2至4萬新台幣補助，幼教完全政府負擔，希望能夠提升生 育率。

新加坡的鼓勵生育政策更優厚，小夫妻育有2子女，每位幼兒可各領 新台幣9.5萬元，第3、4個孩子可各領14.3萬元。 如果夫妻都工作，有2個小孩以上，另外可僱1名外傭，每月只需自 行負擔1萬元，條件相當優渥。

台灣少子化、高齡化快速惡化中，如何遏止人口稀少老化後遺症，政 府必須全面慎重評估。獎勵生育當然重要，如何開放移民，鼓勵外籍 學生來台就學，並擇優留用，歸化台籍，都應齊頭並進，儘速規劃， 否則人口問題不僅影響國家生產力，經濟發展，更衝擊國家安全， 不可不慎。