〈時評〉少子、高齡化嚴重威脅國家安全　政府應多面向解決

台灣高齡少子化趨勢快速惡化，今年迄10月底為止，人口比去年同期減少15萬2592人，相當於1.75個苗栗市，或1.6個宜蘭市，或1.5個花蓮市，或1.46個台東市人口，相當於每2年消失一個新店市，情況嚴重，政府應積極鼓勵生育，並開放移民。
今年10月台灣人口數為2341萬3879人，比9月底減少1萬7069人。10月新生兒1萬3166人，與9月相較， 減少298人，累計今年前10月出生數為12萬5636人，比去年同期減少7410人。
即使去(2020)年新冠肺炎疫情嚴重，許多企業推動在家上班，對人口增加並無助益，人口出生數暴跌至16.5萬人，比2015年人口出生數21.3萬人，大减4.8萬人，減幅達22.535%，比例驚人。年輕人對未來信心不足，養兒育女負擔沈重，且不動產價昂，在都會區想擁有棲身之所，相當不易，自然影響結婚生育意願。
去年台灣生育率(每位婦女生育人數)僅0.99人，今年微升至1.01人，生育率還是全球倒數第1。未來10年如果政府沒有突破性做法，生育率還是難突破1.1人，一般國家維持人口結構，婦女生育率需達2.1人的替代水準，相差幅度幾達50％。台灣人口快速減少、老化，對國家穩定發展，甚至國家安全，都相當不利。
台灣高齡化趨勢發展快速，老年人口偏高，2025年65歲以上老年人口，將高達469萬人，超過人口總數20％，14歲以下人口296萬人，僅剩12％，2050年預估僅剩189萬人，約佔9％。高齡化將嚴重影響國家經濟發展，不僅消費力大幅下滑，生產力也將因為缺才、缺工，導致供應不足，甚至因為兵源不足，影響國家安全，不容小覷。
台灣目前空屋數量已經高達166.4萬戶，其中未滿5年空屋率37％最高，今年政府還在為通貨膨漲，房價上漲傷腦筋，全力打房，未來的挑戰是空屋如何處理，以及日益嚴重的危老屋，如何都更，如何維持合理房價，找來居住人口，才是更大問題。
行政院今年提出「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」，提高孕婦產檢補助次數，從10次増加為14次，產檢假從5天提高為7天，育嬰留職停薪，薪資替代率從6成薪提高到8成薪，並擴大不孕症試管嬰兒補助，一般民眾第一次最高補助10萬元，後續每次最多補助6萬元。軍公教一體適用，讓年輕人安心育兒，並照顧陪伴幼兒。
至於0至6歲，育兒津貼、托育、學費補助，費用自今年8月起，每月3500元，明年8月起，調高為每月5000元，托育補助今年每月7000元，明年増加為8500元，然而，從出生率快速下滑趨勢觀察，政府的鼓勵生育政策，並不足以吸引年輕人結婚生子。究其原因是實際生活支出，遠大於政府補助，生兒育女負擔沈重，年輕人難以承擔。
世界諸多國家，同樣面臨少子化、高齡化挑戰，大家都在搶人才、勞工，補助生育。日本將鼓勵生育政策，列為企業社會責任，由國家和企業，共同承擔國家少子化、高齡化的挑戰，員工可選擇短期工時、縮短勤務、隔日勤務等各種模式，協助員工照顧幼兒，政府另外補助育兒費用，策略值得台灣參考。
法國認同未婚懷孕，單親媽媽適用生育補助，母親可休2年育嬰假，第一年有2至4萬新台幣補助，幼教完全政府負擔，希望能夠提升生育率。
新加坡的鼓勵生育政策更優厚，小夫妻育有2子女，每位幼兒可各領新台幣9.5萬元，第3、4個孩子可各領14.3萬元。如果夫妻都工作，有2個小孩以上，另外可僱1名外傭，每月只需自行負擔1萬元，條件相當優渥。
台灣少子化、高齡化快速惡化中，如何遏止人口稀少老化後遺症，政府必須全面慎重評估。獎勵生育當然重要，如何開放移民，鼓勵外籍學生來台就學，並擇優留用，歸化台籍，都應齊頭並進，儘速規劃，否則人口問題不僅影響國家生產力，經濟發展，更衝擊國家安全，不可不慎。