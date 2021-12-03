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〈投資理財〉本益比偏低的三檔個股　投資人可精挑細選

By 溫潤身 , 台灣英文新聞－時評
2021/12/03 15:32
此為示意圖（中央社）　

此為示意圖（中央社）　

投資一定有風險•理財請務必慎思

台灣今年上市櫃公司前三季獲利共達3.22兆元，創歷史新高，此時正是精挑細選，尋覓價值低估好股良機。上市公司華新(1605)、文曄(3036)、至上(8112)，目前本益比偏低，值得追蹤。

華新資本額343億1332萬餘元，資產總額1756億6833萬餘元，負債總額767億1555萬餘元，資本公積加保留盈餘617億4622萬餘元，每股淨值28.36元，今年迄第3季為止，每股盈餘已達2.92元，超越去(2020)年全年2.07元，預估全年應可達3.5元以上，以目前本益比來看，價格應該是低估了。

今年因為市場需求持續暢旺，電缐電纜與不鏽鋼事業銷量與獲利良好，印尼鎳生鐵產缐全缐完工，加上轉投資認列挹注，為華新帶來不錯收益。華新第3季營收422.55億美元元，歸屬母公司淨利45.24億元，創同期新高，每股盈餘1.32元，累計前3季營收淨係額為新台幣1102.36億元，營業毛利約113.46億元，營業利潤約68.65億元，年増2成，合計稅後純益為99.96億元，年増1倍。

華新今年代理不銹鋼接單，已逾80萬噸，能見度約一個多月，市況不錯，印尼廠單季生產約4200噸，未來滿載可達全年3.6萬噸純鎳金屬。在電纜部分，近年平穩獲利，不過因為中國限電、限產，造成產能吃緊，華新綜合產業發展狀況，並考量客戶轉價能力，已於11月調整價格，應有助於12月營收。

文曄資本額93億5228萬餘元，資產總額1700億6201萬餘元，負債總額1202億5740萬餘元，資本公積加保留盈餘達355億5826萬餘元，每股淨值53.6元，今年迄第3季為止，每股盈餘7.3元，全年度應有機會達到9.5元以上，大幅超過去年全年盈餘的5.22元。財務、業務均佳，目前的價格，應該不貴。

半導體IC通路商的文曄，近年積極開發高成長產品應用市場，持續進行數位轉型，優化營運管理系統，深化在半導體產業鏈上的附加價值。為充實中長期營運資金，今年委由台灣銀行、合作金庫、兆豐銀行，共同主辦120億元的聯貸案，共有10家金融機構共同参與，充分滿足未來企業發展資金需求。

今年第3季因為手機客戶推出新機需求，大量拉貨零組件，例如網通、電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等需求，均面臨供應吃緊，同時全球數位化快速成長，文曄未來業務發展，應該成長可期。

至上資本額42億8495萬餘元，資產總額540億3709萬餘元，負債總額426億4812萬餘元，資本公積加保留盈餘達75億3212萬餘元，每股淨值24.63元，今年迄第3季為止，每股盈餘5.42元，迄11月底為止，本益比不到10倍，價格合理，業務發展及財務狀況都穩定良好，風險不高。

至上主要業務為手機、伺服器半導體通路，第3季合併營收1567億元，創歷史新高，主要是處分拓達電子股權，以及香港高照國際取得三星全系列產品代理，再加上業績開發順利，使得營收獲利創下高峰。疫情影響至上，原本去年隨著5G後，車聯網需求增加，疫情改變市場循環，車用晶片供不應求，短期內仍無法紓解。

展望第4季，功率IC供需仍吃緊，手機記憶體需求因長短料問題轉弱，中國限電問題導致供應鏈紊亂，原本缺貨，現在不缺，原來不缺貨，現在反而開始缺貨，目前最缺的是功率IC，手機需求下修，但是對記憶體而言，量能並無下降，不論韓系或美系手機，記憶體容量都增加很多。至上業務在2023年以前，應可繼續保持成長趨勢，值得投資人追蹤了解。

投資一定有風險•理財請務必慎思
華新
文曄
至上
本益比

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