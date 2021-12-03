〈投資理財〉本益比偏低的三檔個股　投資人可精挑細選

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

台灣今年上市櫃公司前三季獲利共達3.22兆元，創歷史新高，此 時正是精挑細選，尋覓價值低估好股良機。上市公司華新(1605 )、文曄(3036)、至上(8112)，目前本益比偏低， 值得追蹤。

華新資本額343億1332萬餘元，資產總額1756億6833 萬餘元，負債總額767億1555萬餘元，資本公積加保留盈餘6 17億4622萬餘元，每股淨值28.36元， 今年迄第3季為止，每股盈餘已達2.92元，超越去(2020) 年全年2.07元，預估全年應可達3.5元以上，以目前本益比來 看，價格應該是低估了。

今年因為市場需求持續暢旺，電缐電纜與不鏽鋼事業銷量與獲利良好 ，印尼鎳生鐵產缐全缐完工，加上轉投資認列挹注， 為華新帶來不錯收益。華新第3季營收422.55億美元元， 歸屬母公司淨利45.24億元，創同期新高，每股盈餘1. 32元，累計前3季營收淨係額為新台幣1102.36億元，營業 毛利約113.46億元，營業利潤約68.65億元，年増2成， 合計稅後純益為99.96億元，年増1倍。

華新今年代理不銹鋼接單，已逾80萬噸，能見度約一個多月，市況 不錯，印尼廠單季生產約4200噸，未來滿載可達全年3.6萬噸 純鎳金屬。在電纜部分，近年平穩獲利，不過因為中國限電、限產， 造成產能吃緊，華新綜合產業發展狀況，並考量客戶轉價能力， 已於11月調整價格，應有助於12月營收。

文曄資本額93億5228萬餘元，資產總額1700億6201萬 餘元，負債總額1202億5740萬餘元，資本公積加保留盈餘達 355億5826萬餘元，每股淨值53.6元， 今年迄第3季為止，每股盈餘7.3元，全年度應有機會達到9. 5元以上，大幅超過去年全年盈餘的5.22元。財務、業務均佳， 目前的價格，應該不貴。

半導體IC通路商的文曄，近年積極開發高成長產品應用市場，持續 進行數位轉型，優化營運管理系統，深化在半導體產業鏈上的附加價 值。為充實中長期營運資金，今年委由台灣銀行、合作金庫、 兆豐銀行，共同主辦120億元的聯貸案， 共有10家金融機構共同参與，充分滿足未來企業發展資金需求。

今年第3季因為手機客戶推出新機需求，大量拉貨零組件，例如網通 、電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等需求，均面臨供應吃 緊，同時全球數位化快速成長，文曄未來業務發展，應該成長可期。

至上資本額42億8495萬餘元，資產總額540億3709萬餘 元，負債總額426億4812萬餘元，資本公積加保留盈餘達75 億3212萬餘元，每股淨值24.63元，今年迄第3季為止， 每股盈餘5.42元，迄11月底為止，本益比不到10倍， 價格合理，業務發展及財務狀況都穩定良好，風險不高。

至上主要業務為手機、伺服器半導體通路，第3季合併營收1567 億元，創歷史新高，主要是處分拓達電子股權，以及香港高照國際取 得三星全系列產品代理，再加上業績開發順利，使得營收獲利創下高 峰。疫情影響至上，原本去年隨著5G後，車聯網需求增加， 疫情改變市場循環，車用晶片供不應求，短期內仍無法紓解。

展望第4季，功率IC供需仍吃緊，手機記憶體需求因長短料問題轉 弱，中國限電問題導致供應鏈紊亂，原本缺貨，現在不缺， 原來不缺貨，現在反而開始缺貨，目前最缺的是功率IC， 手機需求下修，但是對記憶體而言，量能並無下降， 不論韓系或美系手機，記憶體容量都增加很多。至上業務在2023 年以前，應可繼續保持成長趨勢，值得投資人追蹤了解。