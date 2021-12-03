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2022台北國際書展主題國法國　文化部補助展位費最高７成

台北國際書展將於明年端午節兩大展場舉行

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2021/12/03 15:09
文化部長李永得(左二)宣布台北國際書展將於明年端午節兩大展場舉行(圖/台灣英文新聞)

文化部長李永得(左二)宣布台北國際書展將於明年端午節兩大展場舉行(圖/台灣英文新聞) (來源 台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北國際書展因疫情影響已停擺兩年，文化部今(3)日宣布，明年(2022)書展「除非不得已，一定會堅持辦下去」，並將補助參展商最高七成，盼緩解出版業受到的衝擊。

2022台北國際書展由文化部主辦、台北書展基金會承辦，第30屆主題國為法國，此為法國第四度受邀成為主題國，將由法國在台協會（Bureau Français de Taipei, BFT）、法國出版協會（Bureau international de l'édition française, BIEF）、信鴿法國書店（Librairie Le Pigeonnier）共同策展，力邀法國出版界專業人士、作者等到台灣面對面交流。

文化部長李永得表示，過去一年出版業衝擊很大，使用特別預算發放的藝Fun券從去年的13億增加到今年18億，目前統計有6成花在出版業，其次為電影，希望未來能將此常態化，詳情會於後續公布。

面對全球疫情動盪，變異株Omicron攪局，李永得強調「一定會辦」，明年疫苗應打到8成，台北書展會堅持敗辦下去，除非不得以因為疫情取消，但機率應該不高。

台北書展基金會董事長林訓民表示，最近有人問他「明年書展是否會舉行？因為很想念書展的溫度跟氛圍」，他說，明年展期從以往的春天2月移至6月舉行，就是因為考量疫情，也希望搭上端午節，可以舉辦系列相關活動，更可以跟外國人介紹台灣傳統節慶。

林訓民透露，根據過往經驗，法國童書近幾年表現亮眼，立體書、雷射書突破平裝設計想像，之前有法國參展商跟他說在第一天就賺回旅宿機票錢，第二天可以準備出去玩了，可見法國書籍在台灣深受歡迎的程度。

林訓民提及，台灣近幾年插畫表現亮眼，今年主題系列活動之一「圖像30專區」邀請創作者以台北書展30周年為主題創作新影像，另也鼓勵各參展單位發揮創意，於各自展位內規劃陳列「書展30專區」，一起串聯成最盛大的慶祝閱讀派對。

特別的是，今年書展除了在主展場世貿一館舉行以外，還將新增華山展場將於6月2日至7日登場，文化部也會規畫購書金刺激買氣，參展出版商說明會於今日下午舉行，報名參展時間自2021年12月3日起至2022年1月3日截止，詳情請於www.tibe.org.tw查詢或撥打（02）2767-1268分機105孫小姐、分機110黃先生。
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更新時間 : 2021-12-03 15:55 GMT+08:00

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