【台灣12/03增11例境外移入】我國共有3例Delta Plus變異株　0例Omicron病毒

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增11例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為4例男性、7例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案16738)、土耳其(案16739)、印尼(4例，案16740-案16742、案16745)、西班牙(案16743)、義大利(案16744)、韓國(案16746)、英國(案16747)及越南(案16748)入境，入境日介於10月24日至12月1日。

本週（11月26日至12月2日）境外移入確定病例的病毒定序方面，共檢出15例Delta病毒，含1例俗稱Delta+的亞變異株AY.4.2，另有9例為突破性感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，Delta+個案為自德國入境的的本國籍30多歲男性（案16646），入境台灣時在機場進行唾液篩檢檢出確診，無症狀、Ct值為17。

羅一鈞表示，截至目前我國共有235例Delta病毒的確診個案，其中192例為境外移入；Delta+則有3例，分別為２例從英國入境，另１例就是上述的案16646。

羅一鈞表示，國內暫無Omicron變異株病例。雖然截至目前共有5名自重點高風險國家入境者，分別為1名於12月1日自奈及利亞入境旅客及4名於12月2日自馬拉威返台者，入境篩檢結果皆為陰性。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,637例確診，分別為1,993例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。