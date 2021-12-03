抗衡中國「一帶一路」 歐盟將投資約3千億歐元•推動「全球門戶方案」

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 繼美國在COP26前夕邀請七大工業國(G7)共同啟動「重建更好世界倡議」(B3W)後，歐盟也在前天(1日)宣布，將投資約3000億歐元啟動「全球門戶方案」(Global Gateway Scheme)，提供以前只能從中國「一帶一路」戰略獲得資金的開發中國家，另一種「更好的」選擇。

中國自2013年開始推行號稱21世紀絲路的「一帶一路」戰略以來，藉由挹注約1.3兆美元資金協助亞洲、非洲、歐洲超過70個國家建設與中國聯通的鐵路和港口，北京成功將影響力擴及全球一半的人口、四分之一的GDP，希臘重要的貨運港比雷埃夫斯(Piraeus)就有三分之二被中國遠洋運輸公司(Cosco)握在手中，引發歐盟的不安。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，長期以來部分國家如果要爭取大型基礎建設的資金，多半沒有太多選擇，既有的資金來源多半有巨大的政治、社會與經濟代價，這些國家需要和中國方案不一樣且更好的選擇，「全球門戶方案」將會是一個基於民主價值和透明度而提供的新方向。

根據現行計劃，歐盟的27個會員國與歐洲投資銀行(EIB)將爭取在2027年前以公、私募資方式籌措3000億歐元，一年約600億歐元，並將聚焦在綠能、海底纜線和學校等與氣候變遷、全球健康危機與永續發展相關的基礎建設上。

歐洲議會議員、德國綠黨政治家比蒂科夫(Reinhard Bütikofer)長期支持歐盟應對中國採取更強硬的立場，他指出，這個計畫是歐盟在政策上的重大突破，現階段來自美洲、亞洲與非洲地區的多國已經準備好與歐盟合作，因此首要事務應是即刻建立起一套有效的管理戰略，來讓整個計畫順暢執行。

不過也有分析認為，該方案的資金主要是以貸款而非捐贈的方式進行，加上金額比起中國投入的少上太多，同時將大量的重心放在與氣候變遷有關的建設上，對地緣經濟的想像有點過於天真，能否真正成為一帶一路外的另一個選擇，仍有待觀察。