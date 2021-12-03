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金融時報揭曉25位世界最具影響力女性　台灣總統蔡英文、「黑寡婦」女星上榜

金融時報盛讚蔡英文的領導能力，獲選2021最具影響力女性

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/03 11:17
蔡英文被金融時報評選為2021年全球最具影響力的女性之一(圖/蔡英文Facebook)

蔡英文被金融時報評選為2021年全球最具影響力的女性之一(圖/蔡英文Facebook)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)英國金融時報(Financial Times，簡稱FT) 公布2021年25位最具影響力女性名單，台灣總統蔡英文、網球好手大坂直美(Naomi Osaka)和「黑寡婦」好萊塢女星史嘉蕾·喬韓森(Scarlett Johansson)等人上榜。

蔡英文被金融時報評選為2021年全球最具影響力的女性之一，由《英國廣播公司》（BBC）前中國新聞主編凱莉葛蕾斯 (Carrie Gracie)評論，蔡英文冷靜處理台灣在威權主義及民主之間地緣政治斷層線上的危險處境。

葛蕾斯寫道，美國對新冠疫情處理及阿富汗撤軍造成的混亂，都是在助長北京聲勢，，同時削弱美國的全球實力和信譽，台灣是未來東亞霸權爭奪戰的核心，北京逐漸在台灣周圍越來越有自信的展示軍事實力。

文章強調，不像世界許多政商領袖一遇到北京不滿就開始自我審查，蔡英文不因威脅而卻步，她反而以深具個人風格的領導方式凸顯台灣和強大鄰國的特別之處，蔡英文的領導讓我們都上了一課，那就是尊重中國利益也不出賣自己。

華裔女導演趙婷、美國通用汽車（GM）執行長芭拉（Mary Barra）、Chloé創意總監赫斯特（Gabriela Hearst）等都榜上有名。
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更新時間 : 2021-12-03 12:50 GMT+08:00

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