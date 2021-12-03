【中國打壓奧步不斷】立陶宛遭中國海關移除 籲歐盟集體應對

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合外電報導）立陶宛媒體2日報導，部分企業貨物出口中國受阻，傳當地海關將立陶宛自作業系統移除，導致貨物無法清關。立陶宛已向歐盟尋求集體因應，中國官方則尚未正式發佈刪除立陶宛之消息。

立陶宛新聞網站15min指出，中國上海海關自12月1日起將立陶宛從電腦系統內移除，以致木材進口無法清關，其他港口狀況也是如此。此消息已獲得立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）證實。

立陶宛規模最大木材貿易商之一Sprusas也指出，中國夥伴轉述當地海關說法，凡能證實貨物與立陶宛相關，無論貨櫃從何處啟程，都無法進入中國港口。

波羅的海通訊社（BNS）引述立陶宛中國貿易協會（LCTA）執行長拉德維拉維丘斯（Rokas Radvilavičius）指出，中國官方尚未發布禁止進口立陶宛貨物禁令，但海關「刪除」動作不排除是「內部指示」。

立陶宛外交部向BNS表示，有意識到立陶宛產品出口中國可能受到干擾，正與立陶宛公司聯繫，並從中國收集相關限制訊息，也在與歐盟委員會聯繫，尋求歐盟回應。

中央社報導，立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）表示，對相關情況已有所準備，將協助受到影響的企業取得必要的周轉資金，並提高對中小企業的信貸擔保額，但不會直接給補償損失。她提及，立陶宛與中國的經貿難題需歐盟介入、集體應對。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）日前接受立陶宛國家電視台（LRT Televizijos）專訪時提到，中國「以經逼政」，但避免將相關手段檯面化，以規避世界貿易組織（WTO）的約束。

立陶宛受中國政經打壓，但美國提供多項支持，包括高達6億美元的信貸和擔保、擴大進口立陶宛農畜產品、強化在高科技等領域的投資貿易合作，並於11月下旬並首度舉行雙邊高階印太戰略對話。

據立陶宛中國貿易協會的資料，儘管農林牧等產品對中輸出受阻，生物科技等技術門檻較高的產品，則幾乎不受影響。