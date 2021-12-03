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【困於長影音•敗於短影音】中國串流平台愛奇藝•傳歷來最大規模裁員　預估至少2千人將失業

▲愛奇藝人士指出，裁員是因為業務出現了問題，廣告收入下滑明顯，劇集、綜藝節目的收視率都不及預期。▲目前愛奇藝已經開始對外出租空出來的辦公樓層，裁員狀態不是暫時性的，會長期持續。▲2018年愛奇藝上市時，CEO龔宇曾經表示，愛奇藝的目標是美國影音串流平台Netflix，並認為愛奇藝的商業模式更成熟；如今，Netflix最新市值是2843億美元，已是愛奇藝的58倍。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/03 11:27
圖/<a href="https://www.iqiyi.com/dianshiju/" target="_blank">愛奇藝官網</a>

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國影音串流平台愛奇藝傳出歷來最大規模裁員，比例可能達20%到40%之間，範圍波及整個公司。分析指出，裁員可能與平台長期虧損、選秀節目取消、短影音競爭等因素有關。

分析指出，儘管愛奇藝努力多元化，但自製戲劇節目成本高卻反應不如預期，新上線的中短影音又面臨激烈競爭，「困於長影音、敗於短影音」成為其寫照。

財經雜誌「財經」以及財經自媒體「霞光社」報導，據愛奇藝內部人士透露，愛奇藝此番預計裁員人數將超過2000人。按2020年愛奇藝財報上顯示的7721名雇員數計算，裁員幅度超過總員工人數的1/4。也有預測裁員比例將達30%至40%。

愛奇藝人士指出，裁員是因為業務出現了問題，廣告收入下滑明顯，劇集、綜藝節目的收視率都不及預期。目前愛奇藝已經開始對外出租空出來的辦公樓層，裁員狀態不是暫時性的，會長期持續。

據報導，愛奇藝計劃最快年底在香港二次上市，期望能集資至少5億美元。因此本次大規模裁員減支，也被一些人視為愛奇藝年底「衝業績」的操作，以便之後能在資本市場更順利地尋求融資。

愛奇藝是中國3大「長影音」網站之一。2018年3月在美股上市，最新市值為49.2億美元，相比2018年5月的市值最高點已下跌超過80%。

根據台灣中央社，有分析指出，中國長影音網站的整體流量受到中、短影音平台的衝擊。後者如抖音等，主要是用戶生成內容，相較之下，長影音網站的內容製作成本高昂，且製作週期長，再加上後續宣傳的成本，整體風險更高。

愛奇藝今年第3季營業成本為人民幣70.28億元，其中光是內容成本就有53億元，年增12.8%，占總收入近7成。

此外，中國對網路行業監管愈發嚴格，廣告主投放需求也在被其他平台分流加上愛奇藝本身許多項目上線後進展並不順利，其他投資沒有明顯收益等，這些都讓愛奇藝自救無力。

偶像選秀綜藝節目曾是愛奇藝的熱門營收項目。據媒體報導，「偶像練習生」、「青春有你」等系列熱門綜藝，曾為愛奇藝帶來了30億元營收。然而，受到一些事件影響，今年5月，愛奇藝宣布「青春有你3」停播。9月，廣電總局正式公布文件，下令不得播出偶像養成節目。「粉絲經濟」受重創，愛奇藝再次痛失一大營收利器。

長影音成長不易，短影音的發展又給了長影音平台沉重一擊。根據QuestMobile數據，2020年9月，短影音行業用戶滲透率為74.5%，已經超過長影音。

短影音平台上，利用短短幾分鐘講述完一部電影或戲劇節目的作法，也侵蝕了長影音的流量，愛奇藝創始人兼CEO龔宇曾批評這種「二次創作」其實是「軟盜版」。

愛奇藝去年4月推出「隨刻App」，想打造成中國「中短影音領域的巨頭」的產品，但這個部門已是這次裁員重災區。

報導說，此次愛奇藝未涉及裁員的只有VR業務。當前，「元宇宙」概念正熱門，愛奇藝人士表示，公司對於元宇宙業務寄予厚望，所以暫時不會裁VR業務線。但是愛奇藝的VR業務發展得並不順利，內部人士表示，相關硬體設備的銷量一直起不來。

據報導，2018年愛奇藝上市時，龔宇曾經表示，愛奇藝對標的是美國影音串流平台Netflix，並認為愛奇藝的商業模式更成熟；如今，Netflix最新市值是2843億美元，已是愛奇藝的58倍。

陸媒第一財經從愛奇藝員工查證，目前愛奇藝正在裁員，裁員比例在20%至40%之間，裁員範圍波及整個公司，包括遊戲部門、用戶產品部門等。但愛奇藝方面暫未對此事發表回應。

新浪科技報導，此次是愛奇藝史上規模最大的一輪裁員，部分部門幾乎全員被裁，即使是盈利部門也有裁員指標。其中，中層主管被裁的較多，工齡比較長、年齡比較大、薪水比較高的員工，也不少在被裁之列。

第一財經報導指出，一直以來，包括愛奇藝、騰訊視頻、優酷等在內的影音平台持續虧損。財報顯示，愛奇藝今年第3季總營收達到人民幣76億元，年增6%；歸屬於母公司所有者淨利潤為虧損17億元，去年同期虧損12億元，擴大41.6%。整個2020年，愛奇藝虧損60億元。

易觀數據顯示，影音平台中，10月月活躍用戶數最高為短影音平台抖音的6.74億，其次是愛奇藝的5.38億。

愛奇藝執行長龔宇先前曾表示，目前長影音行業遇到的最大問題是內容供應嚴重短缺，原因包括疫情影響進度、傳統電視劇比例變少、新的網劇因為審核原因延遲上線、網劇品質打折扣等；客觀原因則是短影音占據、爭奪了用戶時間。

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