【困於長影音•敗於短影音】中國串流平台愛奇藝•傳歷來最大規模裁員　預估至少2千人將失業

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國影音串流平台愛奇藝傳出歷來最大規模裁員，比例可能達20%到40%之間，範圍波及整個公司。分析指出，裁員可能與平台長期虧損、選秀節目取消、短影音競爭等因素有關。

分析指出，儘管愛奇藝努力多元化，但自製戲劇節目成本高卻反應不如預期，新上線的中短影音又面臨激烈競爭，「困於長影音、敗於短影音」成為其寫照。

財經雜誌「財經」以及財經自媒體「霞光社」報導，據愛奇藝內部人士透露，愛奇藝此番預計裁員人數將超過2000人。按2020年愛奇藝財報上顯示的7721名雇員數計算，裁員幅度超過總員工人數的1/4。也有預測裁員比例將達30%至40%。

愛奇藝人士指出，裁員是因為業務出現了問題，廣告收入下滑明顯，劇集、綜藝節目的收視率都不及預期。目前愛奇藝已經開始對外出租空出來的辦公樓層，裁員狀態不是暫時性的，會長期持續。

據報導，愛奇藝計劃最快年底在香港二次上市，期望能集資至少5億美元。因此本次大規模裁員減支，也被一些人視為愛奇藝年底「衝業績」的操作，以便之後能在資本市場更順利地尋求融資。

愛奇藝是中國3大「長影音」網站之一。2018年3月在美股上市，最新市值為49.2億美元，相比2018年5月的市值最高點已下跌超過80%。

根據台灣中央社，有分析指出，中國長影音網站的整體流量受到中、短影音平台的衝擊。後者如抖音等，主要是用戶生成內容，相較之下，長影音網站的內容製作成本高昂，且製作週期長，再加上後續宣傳的成本，整體風險更高。

愛奇藝今年第3季營業成本為人民幣70.28億元，其中光是內容成本就有53億元，年增12.8%，占總收入近7成。

此外，中國對網路行業監管愈發嚴格，廣告主投放需求也在被其他平台分流，加上愛奇藝本身許多項目上線後進展並不順利，其他投資沒有明顯收益等，這些都讓愛奇藝自救無力。

偶像選秀綜藝節目曾是愛奇藝的熱門營收項目。據媒體報導，「偶像練習生」、「青春有你」等系列熱門綜藝，曾為愛奇藝帶來了30億元營收。然而，受到一些事件影響，今年5月，愛奇藝宣布「青春有你3」停播。9月，廣電總局正式公布文件，下令不得播出偶像養成節目。「粉絲經濟」受重創，愛奇藝再次痛失一大營收利器。

長影音成長不易，短影音的發展又給了長影音平台沉重一擊。根據QuestMobile數據，2020年9月，短影音行業用戶滲透率為74.5%，已經超過長影音。

短影音平台上，利用短短幾分鐘講述完一部電影或戲劇節目的作法，也侵蝕了長影音的流量，愛奇藝創始人兼CEO龔宇曾批評這種「二次創作」其實是「軟盜版」。

愛奇藝去年4月推出「隨刻App」，想打造成中國「中短影音領域的巨頭」的產品，但這個部門已是這次裁員重災區。

報導說，此次愛奇藝未涉及裁員的只有VR業務。當前，「元宇宙」概念正熱門，愛奇藝人士表示，公司對於元宇宙業務寄予厚望，所以暫時不會裁VR業務線。但是愛奇藝的VR業務發展得並不順利，內部人士表示，相關硬體設備的銷量一直起不來。

據報導，2018年愛奇藝上市時，龔宇曾經表示，愛奇藝對標的是美國影音串流平台Netflix，並認為愛奇藝的商業模式更成熟；如今，Netflix最新市值是2843億美元，已是愛奇藝的58倍。

陸媒第一財經從愛奇藝員工查證，目前愛奇藝正在裁員，裁員比例在20%至40%之間，裁員範圍波及整個公司，包括遊戲部門、用戶產品部門等。但愛奇藝方面暫未對此事發表回應。

新浪科技報導，此次是愛奇藝史上規模最大的一輪裁員，部分部門幾乎全員被裁，即使是盈利部門也有裁員指標。其中，中層主管被裁的較多，工齡比較長、年齡比較大、薪水比較高的員工，也不少在被裁之列。

第一財經報導指出，一直以來，包括愛奇藝、騰訊視頻、優酷等在內的影音平台持續虧損。財報顯示，愛奇藝今年第3季總營收達到人民幣76億元，年增6%；歸屬於母公司所有者淨利潤為虧損17億元，去年同期虧損12億元，擴大41.6%。整個2020年，愛奇藝虧損60億元。

易觀數據顯示，影音平台中，10月月活躍用戶數最高為短影音平台抖音的6.74億，其次是愛奇藝的5.38億。

愛奇藝執行長龔宇先前曾表示，目前長影音行業遇到的最大問題是內容供應嚴重短缺，原因包括疫情影響進度、傳統電視劇比例變少、新的網劇因為審核原因延遲上線、網劇品質打折扣等；客觀原因則是短影音占據、爭奪了用戶時間。