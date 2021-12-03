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台灣亞洲新媒體高峰會四大核心　「寶博士」葛如鈞談NFT收藏價值

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/03 09:51
亞洲新媒體高峰會開幕來賓(圖/主辦單位)

亞洲新媒體高峰會開幕來賓(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)新媒體暨影視音發展協會 (NMEA)主辦，台灣內容產業的年度盛會《2021亞洲新媒體高峰會》，共23場專題演講與對談自昨(2)日起一連兩天在台北晶華酒店舉行。

第三屆《2021亞洲新媒體高峰會》，橫跨串接更多內容產業領域，包括電影、電視、音樂、出版、展演、串流、遊戲與科技等。圍繞主軸 New Order，聚焦四大核心「New Trend新趨勢、New Tech新科技、New Biz新生意、New Player新玩家」，鎖定元宇宙、VTuber、串流影音、實境秀、直播等最新話題，高達65位的國內外產業重量級領袖，分享最新的第一手觀察與趨勢脈動。

新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿表示，自去年開始受到疫情衝擊以來，加速很多行業數位轉型；再加上邁入5G世代，改變內容產製、載具和傳遞的方式；呼籲政府規劃的數位建設預算，除了強調5G速度與AI的硬體建設外，更要加強創意內容的投資，讓創意內容得到更多資本市場的關注。NMEA持續投入心力連續三年舉辦高峰會，希望達成三大個目標：一是讓台灣業者團結，二是促進國際交流，三是影響政策制定。

開幕第一場演講，就請來各大行政法人組織的負責人，包含文策院院長李明哲、臺北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、高雄流行音樂中心執行長李欣芸、台灣OTT國家隊Taiwan Plus執行長蔡秋安，分別以投資、電影、音樂、串流影音的角度，分享行政法人如何讓政府政策與產業接軌。

元宇宙Metaverse帶動的虛擬浪潮下，如何打造精彩的虛擬內容，HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，如果新一代有志於元宇宙創作，首先要體認即使是虛擬的世界也要有人文的需求，包括：使命感、創造力、影響力才能進而談論所有權，創造元宇宙工具一直是存在的而且持續快速進化，五感體驗與去中心化的創作者經濟將是關注的重點。

網路暱稱「寶博士」的葛如鈞認為，NFT的價值仍需要留意它的歷史意義以及橫跨實體世界的創作串連，才可能有收藏的價值考量。

魔競娛樂營運總監a.k.a懶貓表示，VTuber 需要的技術門檻與人力需求遠高於實況主，因此資金的投入與人才的培養更顯得重要。而且宅文化的受眾主動消費意願高，將有機會形成正向循環的內容變現可能。

全球的影視娛樂及內容產業已經逐漸走向資本戰，國際各大平台除了向台灣消費者叩關外，也開始號召台灣產製在地化內容。蔡嘉駿強調，「台灣到底要如何跟這些國際大企業產生競合關係，也就是既競爭又合作，已經變成這幾年內容行業很大的課題。」

《2021亞洲新媒體高峰會》邀到更多國際公司參與，像是每年都會參與峰會的Netflix，亞洲區負責內容的主管Jerry Zhang張晨，將從當下正夯的《魷魚遊戲》切入Netflix在亞洲的布局，探討台灣是否也能趁著亞洲內容在全球爆發的熱潮，讓台灣在地內容有機會輸出全世界！以社群軟體起家的LINE，在台灣也推出許多內容服務，如LINE TV、LINE WEBTOON和LINE TODAY等，LINE台灣董事總經理陳立人分享，LINE如何以社群媒體出發整合內容。
元宇宙
葛如鈞
亞洲新媒體高峰會

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更新時間 : 2021-12-03 11:18 GMT+08:00

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