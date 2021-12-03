台灣亞洲新媒體高峰會四大核心　「寶博士」葛如鈞談NFT收藏價值

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)新媒體暨影視音發展協會 (NMEA)主辦，台灣內容產業的年度盛會《2021亞洲新媒體 高峰會》，共23場專題演講與對談自昨(2)日起一連兩天在台北晶華酒店舉行。

第三屆《2021亞洲新媒體高 峰會》，橫跨串接更多內容產業領域，包括電影、電視、音樂、 出版、展演、串流、遊戲與科技等。圍繞主軸 New Order，聚焦四大核心「New Trend新趨勢、New Tech新科技、New Biz新生意、New Player新玩家」，鎖定元宇宙、VTuber、串流影音、 實境秀、直播等最新話題，高達65位的國內外產業重量級領袖， 分享最新的第一手觀察與趨勢脈動。

新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿表示， 自去年開始受到疫情衝擊以來，加速很多行業數位轉型；再加上邁入 5G世代，改變內容產製、載具和傳遞的方式； 呼籲政府規劃的數位建設預算，除了強調5G速度與AI的硬體建設 外，更要加強創意內容的投資， 讓創意內容得到更多資本市場的關注。NMEA持續投入心力連續三 年舉辦高峰會，希望達成三大個目標：一是讓台灣業者團結， 二是促進國際交流，三是影響政策制定。

開幕第一場演講，就請來各大行政法人組織的負責人， 包含文策院院長李明哲、臺北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、 高雄流行音樂中心執行長李欣芸、台灣OTT國家隊Taiwan Plus執行長蔡秋安，分別以投資、電影、音樂、 串流影音的角度，分享行政法人如何讓政府政策與產業接軌。

元宇宙Metaverse帶動的虛擬浪潮下， 如何打造精彩的虛擬內容，H TC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示， 如果新一代有志於元宇宙創作， 首先要體認即使是虛擬的世界也要有人文的需求，包括：使命感、 創造力、影響力才能進而談論所有權， 創造元宇宙工具一直是存在的而且持續快速進化， 五感體驗與去中心化的創作者經濟將是關注的重點。

網路暱稱「寶博士」的葛如鈞認為，N FT的價值仍需要留意它的歷史意義以及橫跨實體世界的創作串連， 才可能有收藏的價值考量。

魔競娛樂營運總監a.k.a懶貓表示， VTuber 需要的技術門檻與人力需求遠高於實況主， 因此資金的投入與人才的培養更顯得重要。 而且宅文化的受眾主動消費意願高， 將有機會形成正向循環的內容變現可能。

全球的影視娛樂及內容產業已經逐漸走向資本戰， 國際各大平台除了向台灣消費者叩關外， 也開始號召台灣產製在地化內容。蔡嘉駿強調，「 台灣到底要如何跟這些國際大企業產生競合關係， 也就是既競爭又合作，已經變成這幾年內容行業很大的課題。」

《2021亞洲新媒體高峰會》邀到更多國際公司參與， 像是每年都會參與峰會的Netflix，亞洲區負責內容的主管J erry Zhang張晨，將從當下正夯的《魷魚遊戲》切入Netflix 在亞洲的布局，探討台灣是否也能趁著亞洲內容在全球爆發的熱潮， 讓台灣在地內容有機會輸出全世界！以社群軟體起家的LINE， 在台灣也推出許多內容服務，如LINE TV、LINE WEBTOON和LINE TODAY等，LINE台灣董事總經理陳立人分享，LINE如何 以社群媒體出發整合內容。