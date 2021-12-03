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防堵Omicron　美國下週起改入境規定: 搭機前1日篩檢

拜登指出，未來不論疫苗接種狀態或出發地為何，所有入境美國旅客的篩檢時程，將從目前搭機前3日內改成前1日。新規預計下週初上路，但白宮尚未公布確切日期。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/12/03 09:29
圖為110年8月華府雷根國家機場一隅。中央社檔案照片

圖為110年8月華府雷根國家機場一隅。中央社檔案照片

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）為防堵新變種Omicron，美國總統拜登在美東時間2日宣布加強版入境規定，不論疫苗接種狀態或出發地，所有赴美旅客篩檢時程將從目前搭機前3日內縮至1日。新規預計下週初生效，確切日期尚未公布。

為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）冬季疫情、新變種Omicron威脅，拜登（Joe Biden）2日前往美國國家衛生研究院（NIH），宣布一系列抗疫新措施，包括擴大追加劑接種、加強入境篩檢規定、加速國際疫苗捐贈工作等。

拜登表示，一個月前，美國政府宣布外籍旅客須打完疫苗才可入境，他這週公布額外措施，強化國際旅遊規定，讓美國有較多時間研究並抑制Omicron傳播。

根據美國目前規定，凡是已完整接種獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准、世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）上COVID-19疫苗的外籍或美籍旅客，搭機前3天內檢驗即可；若未打完疫苗，外籍旅客不得入境，美籍旅客則須持搭機前1天內陰性報告。

拜登指出，未來不論疫苗接種狀態或出發地為何，所有入境旅客須改在搭機前1日內篩檢他說，縮短篩檢時程能提供大眾多一層保護。

中央社引述白宮提供的資訊稱，入境篩檢新規適用所有赴美國際旅客，包括美國籍人士。新規預計下週初上路，但白宮尚未公布確切日期。

此外，拜登2日也延長大眾交通工具口罩令至明年3月18日，適用範圍除包括搭乘飛機、火車期間，在機場或公車站內也須戴口罩。白宮指出，不守規定者最低恐面臨500美元（約新台幣1萬4000元）罰鍰，累犯者最高可開罰3000美元。

為加速全球疫苗接種工作，拜登表示，美國目前已援贈超過2億8000萬劑疫苗給110國，未來100天內會加緊腳步，再送出2億劑疫苗。

拜登強調，美國對外援贈的疫苗，沒有一劑會造成美國人民權益損失，他永遠都會優先確保國內人民受到保護。但他說，讓全球人們接種疫苗不僅是個道德義務，也是他保護美國人民的方式，「這是場全球傳染病，需要所有人齊力抗疫。」
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