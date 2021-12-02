美韓安保會議首提台海安全 美國斥中國研發極音速武器野心昭然

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國與南韓國防部長今（2）日在首爾進行安保會議，會後聲明首次對台海安全表達關切，美方更斥責中國發展極音速武器，矢言予以反制。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）及南韓防長徐旭（Suh Wook）今日召開第53次韓美安保會議（U.S.-ROK Security Consultative Meeting，SCM），會後聯合聲明中，首次提及台海和平穩定之重要性，呼應了南韓總統文在寅與美國總統拜登5月峰會時的論述。

根據美聯社，奧斯汀特別點名中國發展極音速（hypersonic）武器的不智，指此舉恐加劇區域緊張。極音速武器意味其飛行速度達到5馬赫（Mach 5），足足是音速的五倍。

今年7月，中國成功試射極音速飛彈，進入太空軌道繞地球飛行，之後重回大氣層循特定路徑滑翔、接近目標。專家認為，此一武器系統速度快、機動性高，難以追蹤攔截，顯然旨在避開美國的反飛彈系統。中國則堅稱發射的是「航天器」，而非飛彈。

此一突破讓美國大感意外，不得不重新權衡雙邊軍力。上月美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）雖表示美國也在研發這類武器，但在相關技術上恐已失去先機，落後中國與俄國。俄國11月29日才宣稱，海軍已經成功試射極音速導彈。

中央社引述國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲說法，中國可藉極音速武器攻擊美國本土，衝擊美國對台協防部署，威懾意義不在話下。不過，他認為，中共急速發展軍力，威脅區域，將使各國變得更加緊密，思考反制之道，並加大對台支持。



中國東風-17（DF-17）飛彈（圖／AP）