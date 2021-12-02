Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美韓安保會議首提台海安全 美國斥中國研發極音速武器野心昭然

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/02 19:14
美國防長奧斯汀（中）、南韓防長徐旭（左二）與南韓陸軍合照（圖／AP）

美國防長奧斯汀（中）、南韓防長徐旭（左二）與南韓陸軍合照（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國與南韓國防部長今（2）日在首爾進行安保會議，會後聲明首次對台海安全表達關切，美方更斥責中國發展極音速武器，矢言予以反制。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）及南韓防長徐旭（Suh Wook）今日召開第53次韓美安保會議（U.S.-ROK Security Consultative Meeting，SCM），會後聯合聲明中，首次提及台海和平穩定之重要性，呼應了南韓總統文在寅與美國總統拜登5月峰會時的論述。

根據美聯社，奧斯汀特別點名中國發展極音速（hypersonic）武器的不智，指此舉恐加劇區域緊張。極音速武器意味其飛行速度達到5馬赫（Mach 5），足足是音速的五倍。

今年7月，中國成功試射極音速飛彈，進入太空軌道繞地球飛行，之後重回大氣層循特定路徑滑翔、接近目標。專家認為，此一武器系統速度快、機動性高，難以追蹤攔截，顯然旨在避開美國的反飛彈系統。中國則堅稱發射的是「航天器」，而非飛彈。

此一突破讓美國大感意外，不得不重新權衡雙邊軍力。上月美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）雖表示美國也在研發這類武器，但在相關技術上恐已失去先機，落後中國與俄國。俄國11月29日才宣稱，海軍已經成功試射極音速導彈。

中央社引述國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲說法，中國可藉極音速武器攻擊美國本土，衝擊美國對台協防部署，威懾意義不在話下。不過，他認為，中共急速發展軍力，威脅區域，將使各國變得更加緊密，思考反制之道，並加大對台支持。

美韓安保會議首提台海安全 美國斥中國研發極音速武器野心昭然
中國東風-17（DF-17）飛彈（圖／AP）

中國
美國
南韓
美韓安保會議
台海
極音速

相關新聞

安倍挺台中國跳腳 夜召日大使撂狠話勿「玩火自焚」
安倍挺台中國跳腳 夜召日大使撂狠話勿「玩火自焚」
2021/12/02 09:43
南韓單日確診首破5千人 仍受Delta影響重症率創新高
南韓單日確診首破5千人 仍受Delta影響重症率創新高
2021/12/01 16:18
效力只剩3成　但利大於弊！美國FDA專家小組建議核准「默沙東」緊急使用權
效力只剩3成　但利大於弊！美國FDA專家小組建議核准「默沙東」緊急使用權
2021/12/01 15:41
美國防部「全球軍力部署」報告出爐：將強化關島與澳洲基地建設•以對抗中國
美國防部「全球軍力部署」報告出爐：將強化關島與澳洲基地建設•以對抗中國
2021/11/30 18:20
路透：中國河南增人臉辨識設備 以監視國際學生、記者
路透：中國河南增人臉辨識設備 以監視國際學生、記者
2021/11/30 11:55

更新時間 : 2021-12-02 20:02 GMT+08:00

最受歡迎

11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
世界第一家NFT炸雞店！台灣師園鹽酥雞NFT首日交易價翻百倍　拿NFT免費兌換鹽酥雞四季豆
世界第一家NFT炸雞店！台灣師園鹽酥雞NFT首日交易價翻百倍　拿NFT免費兌換鹽酥雞四季豆
國民黨中央委員黃覲偉嗆高嘉瑜「嘴臉白目」、「被打活該」遭研議處分
國民黨中央委員黃覲偉嗆高嘉瑜「嘴臉白目」、「被打活該」遭研議處分
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
【11/30-12/13維持第二級疫情警戒】11/29台灣增8例境外移入　耶誕跨年活動應全程配戴口罩、禁邊走邊吃
【11/30-12/13維持第二級疫情警戒】11/29台灣增8例境外移入　耶誕跨年活動應全程配戴口罩、禁邊走邊吃
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣新冠變種病毒來勢洶　花蓮宗教團體齊聚禮懺祈安
台灣新冠變種病毒來勢洶　花蓮宗教團體齊聚禮懺祈安
最新變異株Omicron風險為何？傳播範圍？5大必知重點一次看
最新變異株Omicron風險為何？傳播範圍？5大必知重點一次看
更新【資安事件頻傳】台灣元大、統一證券•發生客戶「被下單」買港股　凱基期貨•也疑遭駭客攻擊
更新【資安事件頻傳】台灣元大、統一證券•發生客戶「被下單」買港股　凱基期貨•也疑遭駭客攻擊