Spotify、Apple Music公布2021年度夯歌 拉丁裔Bad Bunny、韓BTS人氣旺

波多黎各饒舌歌手Bad Bunny擁有91億次的播放次數，是Spotify上點播最多次的歌手。（圖/美聯社） 波多黎各饒舌歌手Bad Bunny擁有91億次的播放次數，是Spotify上點播最多次的歌手。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）音樂串流平台Spotify和Apple Music最新公布的排行中，Ed Sheeran、Taylor Swift和Bad Bunny的歌曲已成為2021年被播放最多次的歌手。而韓國男團BTS在Apple Music成果出色，去年發行的歌曲《Dynamite》成為年度串流歌曲。

在Spotify公布的年度串流歌手前5名中，冠軍由波多黎各饒舌歌手Bad Bunny奪得，他擁有91億次的播放次數，美國女歌手Taylor Swift則排第2，BTS獲得第3名，美國饒舌歌手Drake為第4名。

在Spotify上，新人歌手Olivia Rodrigo熱門歌曲《Drivers License》成為了年度串流歌曲，在英國的排行中，她的另一首歌《Good 4U》更是Spotify和Apple Music上被播放最多次的歌曲。

而英國歌手Ed Sheeran的洗腦歌曲《Bad Habits》則是Spotify上排名第三的年度串流歌曲，然而這首歌在Apple Music竟只排名第53，顯示兩大平台聽眾的口味有些不同。

南韓男團BTS近年在全球爆紅，他們在Apple Music表現極佳，去年發行的歌曲《Dynamite》成為年度串流歌曲。然而在Spotify上，BTS並無歌曲進入前5，或許這與Spotify今年才在南韓上架有關。

至於台灣的Spotify排名，則以周杰倫再度蟬聯台灣最多串流收聽次數的歌手。Spotify表示，今年和影視作品相關的歌曲相當熱門，在台灣最多串流收聽次數歌曲前五名中，有四首就是影劇主題曲。

包含盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉、《當男人戀愛時》主題曲——茄子蛋的〈愛情你比我想的閣較偉大〉、《他們創業的那些鳥事》插曲——告五人扣人心弦的〈在這座城市遺失了你〉，而去年為台灣收聽冠軍的八三夭〈想見你想見你想見你〉今年位居第五名，高人氣仍在。