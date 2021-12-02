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【新冠朔源疑雲】中國官媒、大量臉書帳號引述之「瑞士學者」 經查竟為虛構人物

瑞士大使館說，他們透過查找「瑞士學者」Wilson Edwards這個名字的公民登記紀錄，以及其發表過的學術文章，發現皆無此人資料。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/12/02 18:10
中國官媒引述聲稱來自瑞士的生物學者愛德華茲（Wilson Edwards）的貼文。（圖/截圖自網路）

中國官媒引述聲稱來自瑞士的生物學者愛德華茲（Wilson Edwards）的貼文。（圖/截圖自網路）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）日前中國官媒與不少位在中國的臉書帳號都在分享一名瑞士生物學者針對新冠肺炎起源的說法，然而經瑞士大使館查證後發現該學者為虛假人物，因此多達500多個臉書帳號已遭到移除。

臉書母公司Meta Platforms Inc日前偵測到有許多位在中國的帳號不停宣傳一名叫做愛德華茲（Wilson Edwards）的瑞士學者針對新冠肺炎起源的言論，這名學者聲稱美國正在干預新冠肺炎起源的調查，而這些說法也曾被中國幾家官媒引述。

包含中國環球電視網（CGTN）、上海日報和環球時報等幾家官媒，7月間都曾僅根據愛德華茲臉書帳號的資料，就直接引用他的發言。

然而瑞士駐北京大使館8月表示，這個人不太可能存在。瑞士大使館說，他們透過查找Wilson Edwards這個名字的瑞士公民登記紀錄，以及其發表過的學術文章，發現皆無此人資料。

而後，大使館也發現他的臉書帳號是在發表第一篇貼文前才創建，且僅有3個朋友，甚至連大頭照都疑似是使用機器學習技術生成的假照片，因此研判這個人並不存在。

經過Meta查證，愛德華茲的原始發文最初是由虛假的臉書帳戶所分享和點讚的，後來由真實用戶轉發，這些用戶大部分來自20幾個國家，而這些國家都設有中國國營基礎建設公司。

不只是來自國外的帳號，Meta也發現可以將這些活動與在中國的個人連結起來，包括中國一家特定的四川無聲信息技術有限公司（Sichuan Silence Information Technology Company Limited）員工。

Meta在報告中指出，相關社媒活動皆使用VPN來隱藏發文位置，並鎖定美國、英國及台灣、香港和西藏的中文受眾，但這項宣傳行動「大多都不成功」。

最後，在審查了以假冒瑞士生物學家相關的貼文與報導後，Meta總共刪除了524個臉書帳戶、20 個頁面、4個群組和86個Instagram帳戶。
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更新時間 : 2021-12-02 18:32 GMT+08:00

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