【正義至上】WTA不為上億獲利下跪 為彭帥停辦中國賽事

為彭帥槓上中國，WTA主席賽門（Steve Simon）1日於官網宣布，暫停在中國與香港的賽事。（圖／美聯社） 為彭帥槓上中國，WTA主席賽門（Steve Simon）1日於官網宣布，暫停在中國與香港的賽事。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）世界女子職業網球協會（WTA）憂心中國網球名將彭帥的人身安全與自由又無法確認，以及其他選手安危，在美東時間（1）日斷然宣布全面停辦在中國以及香港的賽事。不惜上億美元損失也要停賽的堅持，體壇難能一見。

路透社報導，WTA主席賽門（Steve Simon）1日於官網發表措辭堅決的聲明，正式宣佈「立即暫停在中國的所有WTA賽事，包括香港在內。」以聲援彭帥以及保障所有女性選手應有的自由、平等與安全。

彭帥於11月2日在微博上以飛蛾撲火之姿，指控遭中國國務院副總理張高麗權勢性侵，此後「被消失」又「被現身」，外界對其人身安全及自由相當擔憂，WTA就曾表示要停賽，以支持彭帥的控訴應得到伸張。

賽門在聲明中強調，彭帥明知可能遭遇打壓，仍義無反顧地揭露所發生的不公，讓人由衷欽佩。然而，目前彭帥的下落、安危、自由以及是否遭遇監控脅迫，國際女子網壇都持高度質疑態度並為之焦慮。

賽門也向中國政府重申，應該立即對彭帥所提出的權勢性侵指控，展開全面、透明嚴肅調查，且不得以政治施壓監控。

「...如果我們任由權勢者，隨意壓制女性的聲音、對種種性侵控訴充耳不聞，那麼WTA這個組織的成立根基——女性的平等——將會是巨大的倒退，因此我們才無法、也不可能讓這樣的事情發生在WTA以及運動選手身上，」賽門寫道。

賽門沉痛的表示，當彭帥不被允許自由表達，且似乎被迫否認她的性侵指控，WTA也無法繼續保證工作人員與各方選手，能夠平安自由地在中國參賽。

華爾街日報、「華盛頓郵報」指出，過去體壇在與中國有所衝突時，往往讓步妥協，然而WTA毫不猶豫的叫停明年在當地舉行的9場賽事，展現前所未有的魄力。

WTA的起手無回，付出的是逾十年來在大陸市場的經營，以及上億美元的利益。2008年，WTA選擇北京作為新亞太辦公室的地點，並在接下來的十年裡，由一年2次賽事增加到9次。2018年，賽門更與中國簽下一紙天價的十年合約，將「WTA年終總決賽」落腳在中國深圳舉辦，贊助商也豪撒1,400萬美金做為獎金，這是原先獎金的一倍。

此外，WTA才與中國線上串流平台「愛奇藝」簽下了超過1億2,000萬美金的特許轉播合約，隨之而來的贊助、商業合作與推廣機會利益可觀，然而今日WTA堅定初衷，堅持捍衛正義，可謂「賽事誠可貴，中國市場價更高，若為捍衛正義故，兩者皆可拋。」