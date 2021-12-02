【台灣2022高雄市長選舉】挑戰民進黨執政•盛傳無黨籍立委高金素梅有機會？「藍白」有意合作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）2022高市長選舉，在野黨要尋求能挑戰現任民進黨籍市長陳其邁的人選，政壇盛傳無黨籍立委高金素梅有機會。民眾黨表態願「藍白合」支持無黨籍人選，國民黨則表示不排除任何勝選可能。

圖/官方臉書

高金素梅日前搭上「戰車」，在高雄等多縣市進行公投「4個都同意」宣講，獲得不少關注，網路聲量頗高，也讓高金素梅參選高雄市長的可能性，再度引發議論。

對於有無可能與國民黨合作、「藍白合」共推無黨籍市長人選，民眾黨高市黨部主委張其祿今天（２日） 表示，「這是合理的合作方案」，若在野黨有共識形成「在野大聯盟」，共同支持不掛任何黨籍的市長人選，會更有勝選機會。

中央社報導，張其祿坦言，高雄執政黨的盤面大，在野相對弱勢，而市長是單一席次選舉，若在野分裂，勝選機率渺茫；民眾黨持開放態度，願與其他在野黨討論合作可能。

對此，國民黨高市黨部主委許福明則表示，高雄市長一役，以勝選為最大目標，任何有機會勝選的人都歡迎，不論是國民黨或無黨籍者，目前都不排除；國民黨也會尋求其他在野黨支持，凝聚力量。

高金素梅日前在台東宣講公投場合上，主動談及自己被外界猜測可能到高市參選，她說，只是開著小戰車出去試講，「沒有想要去哪裡選舉啦！」結果大家都在猜她的選舉意向，讓她很不好意思。