好日子愛心大平台 鬍鬚張與侯友宜把幸福端上桌

新北市的孩子幸福再加分，繼市府與近2,400家四大超商及200家八方雲集及32間梁社漢排骨便當一起守護有急難需求的孩子，即日起有20家鬍鬚張也加入供餐行列，提供孩子溫飽幸福。市長侯友宜今(2)日化身幸福大主廚，與鬍鬚張董事長張永昌一起準備幸福餐，讓學童過好日子享受幸福。
市長侯友宜表示，新北市好日子愛心大平台讓善心人士與企業提供愛心，也讓需要支援扶助的市民與孩子能夠得到資源與幫助。自2019年6月至今已募集超過新臺幣30億元市值的物資及善款，有超過1,001萬人次受益。另外，今日鬍鬚張實體店面的加入，令人感到振奮與高興，期待更多愛心企業一同照顧新北學子。
侯友宜說，他從小在豬肉攤長大，對豬肉的品質特別在意，「這絕對不是萊豬，可以安心使用，是道地的台灣豬肉」，現場還不斷向張董事長確認豬肉產地來源。他表示，鬍鬚張是全國最知名的滷肉飯品牌，幸福餐提供的滷肉、貢丸等食材皆採用可溯源管理的CAS認證台灣豬，滷蛋也特別選用安心鴨蛋，絕不使用萊豬或源頭不清的加工食品，為市民的健康把關、也照顧台灣養豬產業，歡迎有需求的學童隨時到有「好日子愛心大平台鬍鬚張」店家取用。
侯友宜同時也宣示食安永遠需要守護，萊豬對人體健康的挑戰跟傷害，不能輕忽，希望國產的台灣豬農能夠受到照顧，更重要的是台灣豬吃起來健康安全又好吃，萊豬絕對不能進來，站在市長的角色上，最重要的是永遠要想到的人民的健康、國家的安全，以及未來產業的整合發展。
鬍鬚張的張永昌董事長是三重初中(三重高中前身)校友，而總公司和中央廚房也設立在新北市，隨著分店在全國開立甚至也有海外分店，但仍舊心繫新北。近年來投入公益，如與新北市惜食分享網合作、和身心障礙體育運動總會一起推廣活動，長期協助八里安老院募款，今年6月在疫情嚴峻時更捐贈新北市員警7,000個便當。
張永昌董事長表示，自己已升格為五個孫子的阿公，以疼孫的心情參與愛心大平台供餐及通報計畫，希望讓緊急需要幫助的學童吃一套幸福餐。而這套市值124元的餐點採用精選臺灣好米，淋上招牌粹魯與美味安心鴨蛋，配上自然鮮甜筍絲與當日現炒青菜，外加一碗貢丸菜頭湯，讓營養滿分。
新北市照顧弱勢學生的三餐，從早餐的「幸福晨飽」、低收入戶學童「午餐補助」，並自2013年起結合四大超商推動「幸福保衛站」及去年加入的八方雲集、今年加入的梁社漢排骨及鬍鬚張，由公私合力建構約2,600個據點，建構更綿密的社會安全網。
教育局表示，從今天開始18歲以下於新北市發生急難事由的孩子飢餓時，都可以到貼有｢好日子愛心大平台鬍鬚張｣的店家尋求協助。除了提供暖暖食物，也負起主動關懷通報的功能，以全市府力量守護學童，並提供後續的關懷與照顧，讓孩子生活在新北很幸福。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供