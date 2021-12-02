好日子愛心大平台 鬍鬚張與侯友宜把幸福端上桌

新北市的孩子幸福再加分，繼市府與近2,400家四 大超商及200家八方雲集及32間梁社漢排骨便當一起守護有急難 需求的孩子，即日起有20家鬍鬚張也加入供餐行列， 提供孩子溫飽幸福。市長侯友宜今(2)日化身幸福大主廚， 與鬍鬚張董事長張永昌一起準備幸福餐，讓學童過好日子享受幸福。

市長侯友宜表示，新北市好日子愛心大平台讓善心人士與企業提供 愛心，也讓需要支援扶助的市民與孩子能夠得到資源與幫助。自2019年6月至今已募集超過新臺幣30億元市值的物資及善款，有超過 1,001萬人次受益。另外，今日鬍鬚張實體店面的加入， 令人感到振奮與高興，期待更多愛心企業一同照顧新北學子。

侯友宜說，他從小在豬肉攤長大，對豬肉的品質特別在意，「 這絕對不是萊豬，可以安心使用，是道地的台灣豬肉」， 現場還不斷向張董事長確認豬肉產地來源。他表示， 鬍鬚張是全國最知名的滷肉飯品牌，幸福餐提供的滷肉、 貢丸等食材皆採用可溯源管理的CAS認證台灣豬， 滷蛋也特別選用安心鴨蛋，絕不使用萊豬或源頭不清的加工食品， 為市民的健康把關、也照顧台灣養豬產業， 歡迎有需求的學童隨時到有「好日子愛心大平台鬍鬚張」店家取用。

侯友宜同時也宣示食安永遠需要守護， 萊豬對人體健康的挑戰跟傷害，不能輕忽， 希望國產的台灣豬農能夠受到照顧， 更重要的是台灣豬吃起來健康安全又好吃，萊豬絕對不能進來， 站在市長的角色上，最重要的是永遠要想到的人民的健康、 國家的安全，以及未來產業的整合發展。

鬍鬚張的張永昌董事長是三重初中(三重高中前身)校友， 而總公司和中央廚房也設立在新北市， 隨著分店在全國開立甚至也有海外分店，但仍舊心繫新北。 近年來投入公益，如與新北市惜食分享網合作、 和身心障礙體育運動總會一起推廣活動，長期協助八里安老院募款， 今年6月在疫情嚴峻時更捐贈新北市員警7,000個便當。

張永昌董事長表示，自己已升格為五個孫子的阿公， 以疼孫的心情參與愛心大平台供餐及通報計畫， 希望讓緊急需要幫助的學童吃一套幸福餐。而這套市值124元的餐 點採用精選臺灣好米，淋上招牌粹魯與美味安心鴨蛋， 配上自然鮮甜筍絲與當日現炒青菜，外加一碗貢丸菜頭湯， 讓營養滿分。

新北市照顧弱勢學生的三餐，從早餐的「幸福晨飽」、 低收入戶學童「午餐補助」，並自2013年起結合四大超商推動「 幸福保衛站」及去年加入的八方雲集、 今年加入的梁社漢排骨及鬍鬚張，由公私合力建構約2,600個據 點，建構更綿密的社會安全網。

教育局表示，從今天開始18歲以下於新北市發生急難事由的孩子飢 餓時，都可以到貼有｢好日子愛心大平台鬍鬚張｣的店家尋求協助。 除了提供暖暖食物，也負起主動關懷通報的功能， 以全市府力量守護學童，並提供後續的關懷與照顧， 讓孩子生活在新北很幸福。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供