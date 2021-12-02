中華電信與陽明交通大學攜手合作發展 AI智慧醫療服務於「2021台灣醫療科技展」展出

中華電信與國立陽明交通大學因應AI智慧醫療發展趨勢，結合雙方各自專業優勢， 包括陽明交大擁有台灣先進醫療照護專業與臨床實務、 中華電信擁有先進AI與雲端平台資源技術， 共同發展AI先進智慧醫療服務。

此計畫在中華電信「AI智慧分析平台」(簡稱AI PaaS)發展各式AI智慧醫療服務，AI PaaS已實際運行於各種產業應用，包括政府部門、 製造業及醫療業等，提供機器學習生命週期管理(MLOps) 功能，包括模型開發、訓練、部署及模型上線健康度監控等； 亦提供數值型態資料自動化機器學習(AutoML)功能， 讓醫師無需撰寫程式碼，能專注於醫療數據分析和專業應用， 快速完成AI訓練模型。

陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心團隊運用AI PaaS強大AutoML功能與MLOps生命週期管理， 成功發展大量醫療AI專案，包括AI腦影像、AI睡眠檢測、 AI心律不整心房顫動、AI尼古丁偵測等AI核心模型， 且團隊成員能有效共享AI運算資源及安全權限控管， 雙方成果將於「2021台灣醫療科技展」聯合展出。未來透過AI PaaS混合雲資源管理能力， 進一步將醫療AI模型結合國際公雲，推廣到海外市場。

中華電信企業客戶分公司吳麗秀總經理表示，此屆醫療科技展， 中華電信AI智慧分析平台與陽明交大醫療實務專業結合， 展現豐碩成果。隨著5G時代來臨， 雙方將在資通訊平台與醫療領域加強合作，發展更多5G AIoT智慧醫療服務。

陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心主任楊智傑教授表示，今年COVID-19疫情證明資通訊與醫療整合的重要性， 也是台灣目前防疫成功的關鍵。智慧醫療不是未來式， 已經是現在進行式，我們應該運用醫資電整合的成功範例， 協助醫師與醫院能造福更多的患者， 讓台灣成為國際上智慧醫療典範。