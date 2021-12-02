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中華電信與陽明交通大學攜手合作發展 AI智慧醫療服務於「2021台灣醫療科技展」展出

By 台灣英文新聞
2021/12/02 17:16
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

中華電信與國立陽明交通大學因應AI智慧醫療發展趨勢，結合雙方各自專業優勢，包括陽明交大擁有台灣先進醫療照護專業與臨床實務、中華電信擁有先進AI與雲端平台資源技術，共同發展AI先進智慧醫療服務。

此計畫在中華電信「AI智慧分析平台」(簡稱AI PaaS)發展各式AI智慧醫療服務，AI PaaS已實際運行於各種產業應用，包括政府部門、製造業及醫療業等，提供機器學習生命週期管理(MLOps)功能，包括模型開發、訓練、部署及模型上線健康度監控等；亦提供數值型態資料自動化機器學習(AutoML)功能，讓醫師無需撰寫程式碼，能專注於醫療數據分析和專業應用，快速完成AI訓練模型。

陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心團隊運用AI PaaS強大AutoML功能與MLOps生命週期管理，成功發展大量醫療AI專案，包括AI腦影像、AI睡眠檢測、AI心律不整心房顫動、AI尼古丁偵測等AI核心模型，且團隊成員能有效共享AI運算資源及安全權限控管，雙方成果將於「2021台灣醫療科技展」聯合展出。未來透過AI PaaS混合雲資源管理能力，進一步將醫療AI模型結合國際公雲，推廣到海外市場。

中華電信企業客戶分公司吳麗秀總經理表示，此屆醫療科技展，中華電信AI智慧分析平台與陽明交大醫療實務專業結合，展現豐碩成果。隨著5G時代來臨，雙方將在資通訊平台與醫療領域加強合作，發展更多5G AIoT智慧醫療服務。

陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心主任楊智傑教授表示，今年COVID-19疫情證明資通訊與醫療整合的重要性，也是台灣目前防疫成功的關鍵。智慧醫療不是未來式，已經是現在進行式，我們應該運用醫資電整合的成功範例，協助醫師與醫院能造福更多的患者，讓台灣成為國際上智慧醫療典範。

更新時間 : 2021-12-02 18:32 GMT+08:00

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