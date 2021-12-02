新加坡媒體節創19億美元交易　共製台灣科幻愛情喜劇《火星上的維納斯》

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第8屆新加坡媒體節（Singapore Media Festival）媒合亞洲共製電影，舉辦由Netflix替亞洲編劇設計工作坊等活動，盼向全球推廣亞洲電影，於12月1日正式開幕。

2021新加坡媒體節由新加坡資訊通信媒體發展局主辦，於11月25日至12月5日實體線上同步進行，包含新加坡國際電影節(Singapore International Film Festival)、VidCon亞洲高峰會以及新加坡漫畫節等活動，至今已促進當地與國際娛樂產業近19億美元的交易。

中央社報導，新加坡資訊通信媒體發展局媒體與創新總署助理局長洪慶忠說，新加坡媒體節也與2018年風靡全球的好萊塢電影「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）有關，電影製片人佩諾提（John Penotti）與新加坡電影委員會在前幾年媒體節活動上的交流對話，促成這部電影誕生。

洪慶忠透露，目前正在台灣拍攝、由新加坡導演蔡於位執導的「火星上的維納斯」同樣也是透過媒體節促成的跨國合作。

科幻喜劇愛情影集《火星上的維納斯》由邵雨薇及曹佑寧演出，由韓國CJ公司和新加坡摩卡影像實驗室聯合製作，講述一個渴望在學校獲得關注，不起眼又有點笨拙實驗裏的大學生的女生，Julia 於一次實驗的發生錯誤 而被傳送到一個「只有」男性的平行宇宙-「M-地球」。