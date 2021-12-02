Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

新加坡媒體節創19億美元交易　共製台灣科幻愛情喜劇《火星上的維納斯》

《火星上的維納斯》由新加坡導演蔡於位執導，邵雨薇及曹佑寧領銜主演

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/02 17:10
新加坡媒體節向全球推廣亞洲電影，於12月1日正式開幕(圖/官方Facebook)

新加坡媒體節向全球推廣亞洲電影，於12月1日正式開幕(圖/官方Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第8屆新加坡媒體節（Singapore Media Festival）媒合亞洲共製電影，舉辦由Netflix替亞洲編劇設計工作坊等活動，盼向全球推廣亞洲電影，於12月1日正式開幕。

2021新加坡媒體節由新加坡資訊通信媒體發展局主辦，於11月25日至12月5日實體線上同步進行，包含新加坡國際電影節(Singapore International Film Festival)、VidCon亞洲高峰會以及新加坡漫畫節等活動，至今已促進當地與國際娛樂產業近19億美元的交易。

中央社報導，新加坡資訊通信媒體發展局媒體與創新總署助理局長洪慶忠說，新加坡媒體節也與2018年風靡全球的好萊塢電影「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）有關，電影製片人佩諾提（John Penotti）與新加坡電影委員會在前幾年媒體節活動上的交流對話，促成這部電影誕生。

洪慶忠透露，目前正在台灣拍攝、由新加坡導演蔡於位執導的「火星上的維納斯」同樣也是透過媒體節促成的跨國合作。

科幻喜劇愛情影集《火星上的維納斯》由邵雨薇及曹佑寧演出，由韓國CJ公司和新加坡摩卡影像實驗室聯合製作，講述一個渴望在學校獲得關注，不起眼又有點笨拙實驗裏的大學生的女生，Julia 於一次實驗的發生錯誤 而被傳送到一個「只有」男性的平行宇宙-「M-地球」。
新加坡媒體節
亞洲
Netflix
電影
火星上的維納斯
邵雨薇

相關新聞

台灣美感教育《安妮新聞》獲香港設計大獎　沉浸式體驗提升閱讀興趣
台灣美感教育《安妮新聞》獲香港設計大獎　沉浸式體驗提升閱讀興趣
2021/12/01 17:10
台灣金馬58大贏家《瀑布》風光奪四獎　賈靜雯首次入圍勇奪影后
台灣金馬58大贏家《瀑布》風光奪四獎　賈靜雯首次入圍勇奪影后
2021/11/30 11:15
聖誕黑色喜劇《最後一個平安夜》綺拉奈特莉領銜　台灣英國同步12/3上映
聖誕黑色喜劇《最後一個平安夜》綺拉奈特莉領銜　台灣英國同步12/3上映
2021/11/29 09:49
【2021開放國會論壇】 立陶宛議員抵台：對被中國列入黑名單感到榮幸
【2021開放國會論壇】 立陶宛議員抵台：對被中國列入黑名單感到榮幸
2021/11/28 10:56
【第58屆金馬獎完整名單】張震、賈靜雯奪下影帝、影后；「瀑布」成最大贏家
【第58屆金馬獎完整名單】張震、賈靜雯奪下影帝、影后；「瀑布」成最大贏家
2021/11/27 21:54

更新時間 : 2021-12-02 18:31 GMT+08:00

最受歡迎

11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約
世界第一家NFT炸雞店！台灣師園鹽酥雞NFT首日交易價翻百倍　拿NFT免費兌換鹽酥雞四季豆
世界第一家NFT炸雞店！台灣師園鹽酥雞NFT首日交易價翻百倍　拿NFT免費兌換鹽酥雞四季豆
國民黨中央委員黃覲偉嗆高嘉瑜「嘴臉白目」、「被打活該」遭研議處分
國民黨中央委員黃覲偉嗆高嘉瑜「嘴臉白目」、「被打活該」遭研議處分
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
【11/30-12/13維持第二級疫情警戒】11/29台灣增8例境外移入　耶誕跨年活動應全程配戴口罩、禁邊走邊吃
【11/30-12/13維持第二級疫情警戒】11/29台灣增8例境外移入　耶誕跨年活動應全程配戴口罩、禁邊走邊吃
台灣新冠變種病毒來勢洶　花蓮宗教團體齊聚禮懺祈安
台灣新冠變種病毒來勢洶　花蓮宗教團體齊聚禮懺祈安
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
最新變異株Omicron風險為何？傳播範圍？5大必知重點一次看
最新變異株Omicron風險為何？傳播範圍？5大必知重點一次看
更新【資安事件頻傳】台灣元大、統一證券•發生客戶「被下單」買港股　凱基期貨•也疑遭駭客攻擊
更新【資安事件頻傳】台灣元大、統一證券•發生客戶「被下單」買港股　凱基期貨•也疑遭駭客攻擊