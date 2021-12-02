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2021台灣25大國際品牌揭曉•華碩重回榜首　總體品牌價值成長13%•不畏疫情創近10年新高

▲今年品牌價值調查結果，歸納出台灣產業趨勢關鍵字「BREAK」，代表傳統商業模式因應破壞式創新發展的五大趨勢。另外也歸納出台灣品牌轉型關鍵字「THROUGH」，代表七個影響品牌轉型突破的重要關鍵。▲時值全球經濟重啟的關鍵時刻，台灣企業在進行轉型升級的同時，也需將過往「業務導向」模式轉為「品牌思維」發展。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/02 16:14
圖/經濟部工業局

圖/經濟部工業局

延伸閱讀: 2021「金貿獎」及30屆「台灣精品獎」首度聯袂揭曉　為台灣企業雙金喝采

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導) 「2021台灣最佳國際品牌價值」於今(2)日公布榜單，面對國際政經情勢動盪與新冠疫情再起衝擊，台灣品牌仍展現逆境下突圍的強勁爆發力，總體品牌價值成長13%，締造近十年來成長率新高。

2021台灣25大國際品牌揭曉•華碩重回榜首　總體品牌價值成長13%•不畏疫情創近10年新高

圖/經濟部工業局提供

根據經濟部工業局新聞稿，2021年台灣最佳國際品牌前25名總體價值達117.06億美元，各領域品牌均呈正成長態勢，其中電子消費品、科技及運動健康領域品牌展現高達兩位數的成長幅度，華碩更憑藉亮眼表現重回榜首，顯見在多重挑戰下台灣品牌以「BREAK．THROUGH」的精神逆勢躍升的堅強實力。

台灣最佳國際品牌價值調查由經濟部工業局主辦，委託台灣經濟研究院執行，協助洞察台灣品牌發展現況。蔡英文總統今日以錄影方式為活動致詞，肯定台灣品牌表現。

蔡總統表示，過去一年多以來，受到疫情的影響，全球經濟呈現衰退，但是台灣品牌在逆境中展現韌性，表現相當亮眼。面對後疫情時代，政府會加緊腳步，全力推動經濟發展，期望企業與政府一起打拚，提升產業的競爭力，持續在國際市場上擦亮MIT的招牌。

經濟部王美花部長表示，今年台灣25大國際品牌不畏疫情，創下近十年最好的成長表現，值得肯定。在台灣企業不斷提升品牌價值的同時，政府會成為企業堅強的後盾，積極加入國際經貿組織、推動能源轉型政策，與企業攜手將台灣品牌成功打入全球市場。

隨著疫情與國際經貿角力造成全球產經結構巨變，企業經營形態與消費者行為正面臨不可逆的轉型，於此同時也為產業帶來新的機會。今年在疫情影響下電子消費品的升級需求帶動華碩、宏碁、微星、威剛等品牌價值大幅成長，技嘉更強勢重回榜單。科技領域品牌也不遑多讓，聯發科、趨勢、台達電積極布局5G、AIoT，成就強勁成長動能。全球供應鏈重組下，工業製造品牌推進智慧自動化升級，如上銀積極跨入高科技領域，鏈條大廠桂盟更以優異表現一舉入榜。

今年品牌價值調查結果，歸納出台灣產業趨勢關鍵字「BREAK」，代表傳統商業模式因應破壞式創新發展的五大趨勢，分別是「B」uild，建構智慧轉型下的營運新形態；「R」edefine，重新定義產業鏈價值，打造新競爭優勢；「E」volution，運用數位轉型強化體驗，加速企業進化；「A」gility，洞察消費需求，快速調整發展策略；「K」eep stable鞏固品牌核心競爭力，保持企業穩健營運與布局。

另外也歸納出台灣品牌轉型關鍵字「THROUGH」，代表七個影響品牌轉型突破的重要關鍵，分別是信任感(「T」rust)、健康(「H」ealthy)、彈性(「R」esilience)、機會(「O」pportunity)、獨特競爭力(「U」nique)、永續發展(Green)與充滿希望的企業形象(「H」opeful)。

疫情再次橫掃全球重創經濟、短鏈革命驅動供應鏈重組洗牌，面對動盪局勢下的多重衝擊，台灣品牌以兼具堅實靈活的韌性及彈性，展現在逆境中開拓各種創新服務的產業實力。時值全球經濟重啟的關鍵時刻，台灣企業在進行轉型升級的同時，也需將過往「業務導向」模式轉為「品牌思維」發展，利用品牌的力量驅動商業價值的增長，以「BREAK．THROUGH」的精神在變局中積極建立突破契機，蓄勢開創新局，成為具備更高影響力的國際品牌。

2021台灣25大國際品牌揭曉•華碩重回榜首　總體品牌價值成長13%•不畏疫情創近10年新高

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