AZ新冠疫苗誘發血栓 原因終於找到了！

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）新冠疫苗會引發罕見血栓，讓外界百思不得其解，如今終於找到原因了。英美合作研究發現，血液中的一種蛋白質，很可能就是釀成血栓的肇因。

根據BBC，英國卡地夫大學（Cardiff University）與美國科學家攜手「追緝元凶」，認為此款疫苗所使用的腺病毒載體，很可能與血栓案情高度相關，於是採取了冷凍電子顯微術，檢視該載體在體內的運作狀況。

AZ疫苗是將新冠肺炎COVID-19基因與弱化的感冒病毒相結合所製成，透過皮下注射進入人體肌肉組織。然而，在此過程中，有部分會漏至血液中，而吸引名為「血小板第四因子」（platelet factor 4）的蛋白質。

在某些情況下，免疫系統會將此一蛋白質與病毒搞混，釋出抗體與之對抗，而二者就會聚積結塊，導致血栓形成。研究已發表於Science Advances期刊。

為了揪出造成此不良反應的原因，AZ科學家也加入了研究團隊。AZ強調，血栓較可能是因COVID感染而產生，而非疫苗所致，目前尚無法驟下定論。不過，AZ也樂見研究成果，表示會作為日後改進疫苗的參考。

研究人員表示，下一步就是要透過更多研究，避免人體產生這類「錯殺」的免疫反應。研究結果也有助未來研發腺病毒載體疫苗時，降低血栓風險。

英國今年5月決定，讓40歲以下的民眾接種他款疫苗。英國共約施打了5千萬劑AZ疫苗，其中有73個死亡案例與血栓相關。