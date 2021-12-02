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12/2 台灣新增境外移入17例 7例為突破性感染

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，7例突破性感染，包括AZ疫苗2劑，BNT2劑，嬌生1劑以及科興疫苗。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/02 13:52
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖／中央流行疫情指揮中心記者會）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖／中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增17例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增17例境外移入個案，為16例男性、1例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(2例，案16721、案16736)、波蘭(案16722) 、菲律賓(案16723) 、印尼(6例，案16724-16728、案16737)、緬甸(案16729)、阿聯(案16730)、馬來西亞(案16731)、越南(2例，案16732、案16733)、英國(案16734)及義大利(案16735)入境，入境日介於今(2021)年11月17日至11月30日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日的17例境外移入案例中，其中7例為突破性感染，包括AZ疫苗2劑，BNT2劑，嬌生1劑以及科興疫苗。

12/2 台灣新增境外移入17例 7例為突破性感染

（圖／翻攝自衛福部衛福部疾管署網站）

指揮中心統計，截至目前國內累計16,626例新冠確診，848例染疫死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠疫苗
確診案例
境外移入

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更新時間 : 2021-12-02 15:27 GMT+08:00

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