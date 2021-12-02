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開放國會論壇今登場 蔡英文：民主陣線更堅實更有韌性

副總統賴清德表示，台灣民主來之不易，他期盼透過台灣公佈以及承諾開國會行動方案，讓台灣在不久的將來成為開放政府聯盟正式的一員。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/02 12:33
總統蔡英文今（2）日出席2021年開放國會論壇開幕表示，台灣位處民主防線的最前線，願意跟所有民主夥伴一起捍衛共享的民主自由價值。

總統蔡英文今（2）日出席2021年開放國會論壇開幕表示，台灣位處民主防線的最前線，願意跟所有民主夥伴一起捍衛共享的民主自由價值。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「2021開放國會論壇」今（2）日登場，台灣總統蔡英文表示，交流有助於深化民主發展，期待未來合作讓民主陣線更堅實更有韌性。副總統賴清德則表示，這是一場民主主義對抗極權主義的聚會，台灣會繼續站在對抗極權的第一線，積極回饋國際社會。立法院長游錫堃則說，台灣是亞洲第一個以「非OGP會員國」的身分舉辦「開放國會論壇」的國家，感到光榮。

「開放政府夥伴聯盟 」（Open Government Partnership，OGP）為美國、英國、巴西、印尼、墨西哥、挪威、菲律賓、南非8國在2011年成立，並簽署《開放政府宣言》，如今會員國已增長至78個。台灣因非聯合國成員，無 OGP 入會資格，但仍於今年規劃「開放國會行動方案」，並舉行首屆「開放國會論壇」。

論壇於12月2、3日以實體及線上形式同步進行，美、日、德、英、法、歐盟等15國14位議員及10位專家學者視訊參與，來自貝里斯、墨西哥、立陶宛、愛沙尼雅、拉脫維雅的5國12位議員於於台北出席會議。

蔡英文今早在開幕致詞中表示，立法院去年簽署開放國會行動方案，行政院也啟動開放政府行動方案，為了加入開放國家聯盟，一步一步打下堅實的基礎。台美建立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），日本澳洲接連加入成為堅實的夥伴，台灣的合作對象也從印太擴大到全球，邀請全球的夥伴加入。

蔡英文指出，台灣位處在民主防線的最前線，「我們願意和世界各國分享經驗，跟所有民主夥伴捍衛共享的民主自由價值，就如同今天的論壇每位貴賓的寶貴意見，所有意見交流都有助於深化民主發展。」

蔡英文感謝的各位議員的參與，也期待未來繼續加強合作，「讓民主陣線更堅實更有韌性」。

賴清德則熱烈歡迎各國民主的夥伴，不怕威脅不遠千里而來，來到對抗極權制度、捍衛世界民主秩序的台灣。今天的集會，正如蔡英文總統剛剛所言，「是一場民主主義對抗極權主義的聚會」，而台灣正式舉辦民主盛會的理想地點。

賴清德表示，台灣民主來之不易，他期盼透過台灣公佈以及承諾開國會行動方案，讓台灣在不久的將來成為開放政府聯盟正式的一員。

賴清德還提及，台灣也非常希望跟國際社會建立更緊密更具信任的夥伴關係，一起對抗極權制度讓世界秩序能夠永續和平的發展。他表示，台灣除了會繼續站在對抗極權的第一線，積極回饋國際社會，展現台灣對國際社會有積極貢獻的良善力量。

立法院長游錫堃則表示，台灣雖然尚未成為OGP會員國，也未能簽署《議會開放宣言》，但舉辦「2021開放國會論壇」，足以證明台灣追求自由民主及開放國會的堅強意志與決心。

游錫堃指出，台灣是亞洲第一個以「非OGP會員國」的身分舉辦「開放國會論壇」的國家，「全體國人特別感到光榮」，此外臺灣與與全球110個國家領袖一同獲邀，參加下周由美國白宮主辦的首屆線上「民主峰會」，證明台灣的民主開放廣受國際肯定。

游錫堃表示，台灣國會一直努力往公開化、透明化的目標邁進，除了透過電視及網路同步直播將議事情況公開外，今年也推出「開放國會行動方案」，在議事過程中擴大公民參與。他表示，本次論壇討論的多元參與、開放透明、公民協力、反貪腐等民主國家共同議題，一定能激盪出新的展望，深化世界民主。
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