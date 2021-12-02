〈時評〉柯文哲想做中國夢或台灣夢？

這次台北與上海的雙城論壇，台北市長柯文哲不再提及「兩岸一家親」，這不是擔心被汙名化，而是他看到台灣民意的展現。不過，卻因為這場活動，柯文哲平白無故搭了一個舞台，提供給對岸統戰的機會，這顯示出柯文哲想要繼續遊走在不同的政治顏色之間。
原本沒有政治色彩的柯文哲，靠著中間力量和泛綠陣營的支持，終於成為一位檯面上的政治人物，後來更為了打造自己的政治仕途，他成立了台灣民眾黨，和昔日支持他的泛綠人士漸行漸遠，反而向藍營光譜靠攏，甚至是向對岸招手示好。
柯文哲的兩岸論述，最引發爭議就是他的「兩岸一家親」說法。2014年，中國領導人習近平提到了「兩岸一家親」的論述，柯文哲在2015年的雙城論壇上，首度提及「兩岸一家親」的說法，從此就一再堅持這項主張。
直至去年，柯文哲仍然強調兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。到了今年，他說，因為擔心惡意螺旋、被汙名化，所以避免「兩岸一家親」，他為此重申五個互相、對話比對抗好等主張。
柯文哲表面上看起來是害怕自己談話被大作文章，但其實這是認清台灣民意走向，因為多數台灣人並不認同「兩岸一家親」的說法，何況，民眾黨明年要角逐地方選舉，若是在政治立場上過於傾向對岸，只會流失更多選票。
柯文哲為此用讀稿的方式發表演說，然而上海市長龔正不僅主動提到了兩岸同胞都是一家人，還說要合譜雙城合作新篇章，共圓中華民族偉大復興的中國夢。雙城論壇裡的「中國夢」，不是「台北夢」，更不是「台灣夢」。
在正常的國際城市交流裡，沒有一個國家或城市會把自己的夢想強加在其他人身上，只有中國會做這種事，而這個舞台正是由柯文哲提供，即便柯文哲沒有類似的談話，還聲稱自己無法更改龔正的講稿，但柯文哲創造的機會，才能讓對岸在台統戰。
由於今年疫情仍然嚴峻，是否要繼續舉辦雙城論壇，本來就有不同的主張，但柯文哲很享受這個場合，因為這是他能與對岸交流的重要會議。然而，我們只是不知道柯哲心中的的顏色，更不清楚他腦裡是「台灣夢」或「中國夢」？